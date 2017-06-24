Мутко: Бах не сказал ничего нового, МОК вынесет решение по итогам работы своих комиссий
КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. В словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможных санкциях в отношении российского спорта нет ничего нового, МОК вынесет окончательное решение по этому вопросу по результатам работы двух своих комиссий. Об этом журналистам заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В пятницу Бах заявил, что санкции к российскому спорту по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена должны быть применены не позднее октября. 9 декабря 2016 года в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования доклада все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все
«Ничего нового Бах не сказал, есть доклад Макларена, который провел расследование. МОК создал две комиссии — одна занимается проверкой проб в Сочи, вторая — политической частью, была ли государственная программа. Они проведут работу, после чего МОК вынесет решение», — сказал Мутко.
«27 спортсменов оправдано, перед нами извинились, многое в докладе не проверено, — отметил
Мутко напомнил, что российская сторона признала, что проблемы с допингом были, но отрицает его поддержку со стороны государства. «Мы никогда не говорили, что у нас нет проблем с допингом, но нет никакой программы. Вся система борьбы находится в руках ВАДА, нам вмешаться в их действия сложно, поэтому посмотрим, о чем идет речь. Президент страны высказался на этот счет, Следственный комитет ведет расследование», — сказал он.
«На Кубке конфедераций какая система? ФИФА (Международная федерация футбола) приезжает, забирает пробы, увозит и проверяет, мы тут ни при чем. Это непростая тема, но мы готовы на добровольной основе сотрудничать. Если человек принял решение
В июле 2016 года МОК создал две комиссии. Первая занимается перепроверкой
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter