Мутко: Бах не сказал ничего нового, МОК вынесет решение по итогам работы своих комиссий

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В пятницу Бах заявил, что санкции к российскому спорту по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена должны быть применены не позднее октября. 9 декабря 2016 года в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования доклада все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.

«Ничего нового Бах не сказал, есть доклад Макларена, который провел расследование. МОК создал две комиссии — одна занимается проверкой проб в Сочи, вторая — политической частью, была ли государственная программа. Они проведут работу, после чего МОК вынесет решение», — сказал Мутко.

«27 спортсменов оправдано, перед нами извинились, многое в докладе не проверено, — отметил вице-премьер. — Все, что было правдиво в докладе, мы отработали, наказали виновных. ВАДА вынесло решение по РУСАДА, полтора года нами занимается ЮКАД (Антидопинговое агентство Великобритании — прим. ТАСС) — всего 11 нарушений с того времени, хотя россияне все равно побеждают».

Мутко напомнил, что российская сторона признала, что проблемы с допингом были, но отрицает его поддержку со стороны государства. «Мы никогда не говорили, что у нас нет проблем с допингом, но нет никакой программы. Вся система борьбы находится в руках ВАДА, нам вмешаться в их действия сложно, поэтому посмотрим, о чем идет речь. Президент страны высказался на этот счет, Следственный комитет ведет расследование», — сказал он.

«На Кубке конфедераций какая система? ФИФА (Международная федерация футбола) приезжает, забирает пробы, увозит и проверяет, мы тут ни при чем. Это непростая тема, но мы готовы на добровольной основе сотрудничать. Если человек принял решение кого-то обмануть, значит, должен быть наказан за это. Будем следовать тому, чтобы российский спорт был чистым», — подытожил Мутко.