Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30177801/
24 июня 2017, 13:28 | Олимпизм | ТАСС

Президент Южной Кореи: Участие КНДР в Олимпиаде-2018 поспособствует укреплению мира

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин считает, что участие сборной КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, поспособствует укреплению мира на Корейском полуострове. Об этом он заявил в субботу на открытии чемпионата мира по тхэквондо в южнокорейском Муджу, передает агентство Рёнхап.

<em>МОСКВА 24 июня. /ТАСС/. </em>Президент Республики Корея <span class=error>Мун</span> <span class=error>Чжэ</span> Ин считает что участие сборной <span class=error>КНДР</span> в зимних Олимпийских играх 2018 года которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане поспособствует укреплению мира на Корейском полуострове. Об этом он заявил в субботу на открытии чемпионата мира по тхэквондо в южнокорейском <span class=error>Муджу</span> передает агентство Рёнхап. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я верю в силу спорта, который устанавливает мир. Мне приятно видеть первый пример спортивного обмена между Югом и Севером при новой администрации (Южной Кореи — прим. ТАСС)», — сказал он, приветствуя участников соревнований, среди которых есть и северокорейские спортсмены. Мун Чжэ Ин также отметил, что участие сборной КНДР в Олимпийских играх «поспособствовало бы воплощению в жизнь таких олимпийских ценностей, как продвижение мира и гармонии между людьми».

Кроме того, в своей речи он напомнил, что на летней Олимпиаде в Сиднее в 2000 году команды Юга и Севера прошли под единым флагом на церемониях открытия и закрытия соревнований. «Я намерен заручиться поддержкой Международного олимпийского комитета (МОК) в этом вопросе», — добавил президент.

Ранее министр спорта Южной Кореи До Чон Хван заявил, что готов предложить КНДР провести соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, он предложил создать женскую хоккейную команду, в которую входили бы игроки из Южной Кореи и КНДР.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Губернатор провинции Канвондо: Спортсмены КНДР примут участие в ОИ-2018 в Пхенчхане

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Спортсмены из КНДР примут участие в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщил губернатор южнокорейской провинции Канвондо Чхве Мун Сун, слова которого приводит Yonhap News Agency.
Все новости
24 июня

Кубок конфедераций уже посетило более 237 тысяч болельщиков

Мутко: Бах не сказал ничего нового, МОК вынесет решение по итогам работы своих комиссий

"Сент-Луис" рискнул: Клим Костин получил последний номер первого раунда драфта НХЛ