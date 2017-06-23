Терентьев получил разрешение на участие в генассамблее МПК в ОАЭ

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Паралимпийский комитет России (ПКР) не будет принимать участия в генассамблее, которая пройдет в сентябре, в связи с приостановлением его членства в МПК. Таким образом, Россия не сможет выставить кандидатов в правление международной организации. Как пояснил ТАСС первый вице- президент ПКР Павел Рожков, в данном случае действует раздел 9 конституции МПК о приостановлении/исключении из членства МПК.

«Разрешение на мое участие в мероприятиях генеральной ассамблеи МПК получено, — сообщил Терентьев. — Моя работа там будет носить в большей степени характер неформального общения с членами МПК. В очередной раз надеемся, что правление МПК детально рассмотрит вопрос по восстановлению членства ПКР».