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https://sport.mail.ru/news/olympics/30172359/
23 июня 2017, 17:25 | Олимпизм | ТАСС

Терентьев получил разрешение на участие в генассамблее МПК в ОАЭ

МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паралимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Михаил Терентьев получил разрешение принять участие в генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Абу-Даби (ОАЭ) как представитель совета спортсменов организации. Об этом Терентьев сообщил ТАСС.

Паралимпийский комитет России не будет принимать участия в генассамблее которая пройдет в сентябре в <nobr>Абу-Даби</nobr> в связи с приостановлением членства организации в Международном паралимпийском комитете. Увеличить
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Паралимпийский комитет России (ПКР) не будет принимать участия в генассамблее, которая пройдет в сентябре, в связи с приостановлением его членства в МПК. Таким образом, Россия не сможет выставить кандидатов в правление международной организации. Как пояснил ТАСС первый вице- президент ПКР Павел Рожков, в данном случае действует раздел 9 конституции МПК о приостановлении/исключении из членства МПК.

«Разрешение на мое участие в мероприятиях генеральной ассамблеи МПК получено, — сообщил Терентьев. — Моя работа там будет носить в большей степени характер неформального общения с членами МПК. В очередной раз надеемся, что правление МПК детально рассмотрит вопрос по восстановлению членства ПКР».

Членство ПКР было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты отложено до сентября нынешнего года.
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