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23 июня 2017, 16:41 | Олимпизм | PROСПОРТ - Казахстан

Казахстанские паралимпийцы прошли медкомиссию в Оффенбурге

22 июня состоялся первый из трех дней медицинской проверки паралимпийской сборной Казахстана по лыжным гонкам.

Обследование прошло в клинике спортивной медицины Оффенбурга под руководством доктора Ларма Майворма, сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета. Проверка состояла из трех частей:

— ЭКГ в состоянии покоя и при нагрузках;.

— Стандартный анализ мочи и крови;.

— Ортопедический осмотр доктором Майвормом.24 июня планируется провести тест во Фрайбурге (молочная кислота, VO2 maxtest, спирометрия).

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