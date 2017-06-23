Казахстанские паралимпийцы прошли медкомиссию в Оффенбурге
22 июня состоялся первый из трех дней медицинской проверки паралимпийской сборной Казахстана по лыжным гонкам.
Обследование прошло в клинике спортивной медицины Оффенбурга под руководством доктора Ларма Майворма, сообщает
— ЭКГ в состоянии покоя и при нагрузках;.
— Стандартный анализ мочи и крови;.
— Ортопедический осмотр доктором Майвормом.24 июня планируется провести тест во Фрайбурге (молочная кислота, VO2 maxtest, спирометрия).
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