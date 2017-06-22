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22 июня 2017, 23:02 | Олимпизм | ТАСС

МОК готов рассмотреть возможность организации некоторых соревнований ОИ-2018 в КНДР

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) готов обсудить идею проведения некоторых соревнований зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, в КНДР. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ранее министр спорта Южной Кореи До <span class=error>Чон</span> <span class=error>Хван</span> заявил что готов предложить <span class=error>КНДР</span> провести соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр. Увеличить
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Ранее министр спорта Южной Кореи До Чон Хван заявил, что готов предложить КНДР провести соревнования по лыжным гонкам в рамках Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, он предложил создать женскую хоккейную команду, в которую входили бы игроки из Южной Кореи и КНДР.

«Олимпийское движение — история о строительстве мостов, а не стен, — говорится в сообщении. — Мы смотрим на эти комментарии с большим интересом, и, разумеется, готовы обсудить эту идею с местным оргкомитетом во время следующего визита МОК в Южную Корею».

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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