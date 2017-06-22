Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30161412/
22 июня 2017, 20:06 | Олимпизм | ТАСС

Пресс-служба МОК подтвердила слова Баха о возможных санкциях против российского спорта

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) подтвердила слова президента организации Томаса Баха о возможных санкциях в отношении российского спорта, о чем он говорил в интервью газете «Нью-Йорк таймс». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Пресс-служба МОК подтвердила слова Баха о возможных санкциях против российского спорта - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Бах заявил в интервью New York Times, что санкции в отношении российского спорта за возможные допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября 2017 года.

«Мы можем подтвердить, что слова президента МОК верно цитировались в New York Times», — говорится в сообщении.

Независимая комиссия Ричарда Макларена 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

Макларен презентовал вторую часть своего доклада 9 декабря 2016 года в Лондоне, в ней утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в МОК и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг- пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Томас Бах: Вы не сможете просто взять и забыть Сочи. Наказание неизбежно

Томас Бах: Вы не сможете просто взять и забыть Сочи. Наказание неизбежно

Главная новость международной спортивной политики — заявление президента МОК Томаса Баха в интервью The New Yorlk Times о том, что Россия не избежит наказания за допинговые манипуляции во время Игр в Сочи. «Советский спорт» публикует сокращенный вариант этой статьи.
Еще 7 новостей  Все новости
22 июня

Мутко призвал доверять Черчесову на посту главного тренера сборной России

Дождь и радуга: болельщики перед матчем Чили - Германия устроили карнавал на улицах Казани

Мутко поблагодарил болельщиков сборной России за аплодисменты после матча с португальцами