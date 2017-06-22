Томас Бах: Вы не сможете просто взять и забыть Сочи. Наказание неизбежно

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«Россия ввела уголовную ответственность за использование допинга, выделила дополнительные средства на тестирование спортсменов, разработала план введения обязательного антидопингового просвещения. Президент Владимир В. Путин назвал эти изменения — вызванные угрозой серьезных санкций за систематическое употребление допинга российскими спортсменами — «огромной работой, основанной на принципах чистоты спорта».

Однако, вне зависимости от того, насколько большую работу проделает Россия, страна не сможет полностью избежать санкций — заявил на этой неделе президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«У нас сложилось впечатление, что в России считают, будто меры, направленные в будущее, позволят нам полностью забыть о прошлом,» — сказал Бах во вторник, накануне встречи в Белом доме с президентом США Трампом. — «Но вы не можете просто взять и забыть то, что случилось в Сочи. Мы ясно дали понять, что прошлое — то, что произошло в Сочи — должно привести к наказанию».

Бах не стал предсказывать, насколько серьезным должно быть такое наказание. Он сослался на то, что все еще продолжают свою работу две комиссии МОК, которые тщательно изучают вопрос о степени вовлеченности российских спортсменов и правительственных чиновников в создание системы допинговых нарушений. Эти комиссии изучают обширные доказательства, представленные Ричардом Маклареном — следователем, который провел большую часть прошлого года, проверяя показания бывшего руководителя российской государственной антидопинговой лаборатории доктора Григория Родченкова.

Родченков спровоцировал международный скандал, когда в прошлом году накануне Олимпиады в Рио подробно описал, как он вместе с сотрудниками ФСБ России помогал членам сборной России принимать запрещенные стероиды, повышающие производительность организма, во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Россия выиграла командный зачет на Олимпиаде-2014, завоевав 33 медали (в том числе 13 золотых). В то время, как в ходе расследований МОК почти две дюжины российских олимпийцев уже лишились медалей, завоеванных на предыдущих Олимпиадах, результаты Игр в Сочи все еще не пересматривались.

Комиссии МОК примут во внимание недавние изменения в России, но Бах подчеркнул, что наказание, несомненно, последует. По его словам, он надеется, что вопрос будет решен «не позднее октября» — до начала отборочных соревнований к зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

«Мы хотим сделать это как можно скорее, — пояснил Бах. — Но прежде чем определить меру наказания, нам нужно выяснить, насколько глубоко укоренилась эта система манипуляций».

В конце прошлого года Ричард Макларен пришел к выводу, что невозможно определить, как далеко простирается эта система. Он представил доказательства, непосредственно связанные с заместителем министра спорта и антидопинговым советником министерства — оба уже уволены. Доктор Родченков уволился из антидопинговой лаборатории России еще в ноябре 2015 года и теперь живет в неизвестном месте в США и дает показания в рамках федерального расследования системы спортивного мошенничества в России.

Ранее в этом месяце Кремль объявил, что Россия будет следовать рекомендациям национальной антидопинговой комиссии, назначенной Путиным, чтобы восстановить репутацию антидопинговых органов России, антидопинговой лаборатории и профессиональных спортсменов.

«С одной стороны, мы видели, как президент России сказал: “Да, у нас была эта проблема, мы должны это признать”, — говорит Бах, вспоминая извинения Путина, который заявил об отказе от от спонсируемого государством допинга. — С другой стороны, некоторые правительственные чиновники или парламентарии прождолжают игнорировать это».

Бах, который живет в Швейцарии, где находится штаб-квартира МОК, прибыл в Соединенные Штаты для встречи с президентом Трампом в Белом доме, чтобы обсудить заявку Лос-Анджелеса на проведение летней Олимпиады 2024 года, подтвердил официальный представитель Белого дома.

Ранее президент Трамп уже выразил свою поддержку заявки Лос-Анджелеса — в том числе во время телефонной беседы с Томасом Бахом еще до своей инаугурации, а теперь состоится их первая личная встреча.