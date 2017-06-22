Глава МОК рассказал о планах ввести антироссийские санкции за ОИ-2014

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Рассуждая о превентивных мерах, которые Россия может предпринять в отношении борьбы с допингом, Бах сказал, что это не поможет ей избежать штрафных санкций за уже случившиеся инциденты.

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, прошлое будет забыто. Но вы не можете забыть о том, что произошло в Сочи», — заявил он.

Он также указал, что санкции будут введены не позднее октября 2017 года. «Мы хотим сделать это как можно скорее. Чтобы принять какие-то санкции, нам нужно понять, насколько глубоко была укоренена система допинговых манипуляций [в России]», — сказал Бах.

«Мы ясно дали понять: за прошлое — за то, что произошло тогда [в Сочи] — должны быть наложены санкции», — сказал он.

«С одной стороны, мы видели, что президент России сказал: “Да, у нас была проблема, мы должны это признать”, а с другой — некоторые чиновники и парламентарии продолжают это игнорировать», — указал глава МОК.

Первая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном была опубликована 18 июля прошлого года. В ней сообщались итоги расследования допинговых махинаций на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Несколько десятков российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, обвинялись в мошенничестве. В результате олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике были отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная России пропустила состязания в полном составе.

Вторая часть доклада Макларена была обнародована 9 декабря. В ней утверждалось, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в махинации с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи, в том числе фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали ОИ. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.

После выпуска второй части доклада Россия лишилась права на проведение чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону, который был перенесен в Германию из Сочи, а Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени.