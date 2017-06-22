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22 июня 2017, 0:01 | Олимпизм | Чемпионат.com

В Австрии пройдёт референдум о подаче заявки на проведение Игр-2026 в Инсбруке

Глава правительства Тироля Гюнтер Платтер рассказал о намерении провести референдум по вопросу подачи заявки на проведение в Инсбруке и Тироле зимних Олимпийских игр 2026 года.

Глава правительства <span class=error>Тироля</span> <span class=error>Гюнтер</span> <span class=error>Платтер</span> рассказал о намерении провести референдум по вопросу подачи заявки на проведение в Инсбруке и <span class=error>Тироле</span> зимних Олимпийских игр 2026 года. Увеличить
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«Мы решили вынести вопрос подачи в Международный олимпийский комитет заявки на проведение в Инсбруке и Тироле Олимпиады-2026 на референдум. Идеально, чтобы он прошёл 15 октября, в день общенациональных выборов», — приводит слова Платтера Inside the Games.

Общий бюджет соревнований, по предварительным оценкам, составит 1,175 млрд евро. Напомним, что Инсбрук уже принимал Олимпийские игры в 1964 и 1976 годах.
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