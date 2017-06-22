В Австрии пройдёт референдум о подаче заявки на проведение Игр-2026 в Инсбруке
Глава правительства Тироля Гюнтер Платтер рассказал о намерении провести референдум по вопросу подачи заявки на проведение в Инсбруке и Тироле зимних Олимпийских игр 2026 года.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мы решили вынести вопрос подачи в Международный олимпийский комитет заявки на проведение в Инсбруке и Тироле Олимпиады-2026 на референдум. Идеально, чтобы он прошёл 15 октября, в день общенациональных выборов», — приводит слова Платтера Inside the Games.
Общий бюджет соревнований, по предварительным оценкам, составит 1,175 млрд евро. Напомним, что Инсбрук уже принимал Олимпийские игры в 1964 и 1976 годах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter