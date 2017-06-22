В Австрии пройдёт референдум о подаче заявки на проведение Игр-2026 в Инсбруке

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«Мы решили вынести вопрос подачи в Международный олимпийский комитет заявки на проведение в Инсбруке и Тироле Олимпиады-2026 на референдум. Идеально, чтобы он прошёл 15 октября, в день общенациональных выборов», — приводит слова Платтера Inside the Games.

Общий бюджет соревнований, по предварительным оценкам, составит 1,175 млрд евро. Напомним, что Инсбрук уже принимал Олимпийские игры в 1964 и 1976 годах.