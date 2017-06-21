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21 июня 2017, 23:44 | Олимпизм | Чемпионат.com

Южная Корея предлагает провести часть соревнований Олимпиады-2018 в КНДР

Министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван заявил, что его государство рассматривает вариант проведения некоторых соревнований в рамках Олимпийских игр 2018 года в КНДР.

Министр спорта Южной Кореи То <span class=error>Чжон</span> <span class=error>Хван</span> заявил что его государство рассматривает вариант проведения некоторых соревнований в рамках Олимпийских игр 2018 года в <span class=error>КНДР</span>. Увеличить
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«Мы бы хотели предложить КНДР провести на своей территории некоторые соревнования Олимпиады-2018, которая пройдёт в Пхёнчхане. Надеемся, что это может послужить снятию политической напряжённости между нашими странами. В частности, можно провести соревнования по горнолыжному спорту в центре Масикрен в КНДР.

Также мы предлагаем создать объединённую женскую сборную Южной и Северной Кореи по хоккею, — приводит слова То Чжон Хвана The Guardian.
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