Южная Корея предлагает провести часть соревнований Олимпиады-2018 в КНДР

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мы бы хотели предложить КНДР провести на своей территории некоторые соревнования Олимпиады-2018, которая пройдёт в Пхёнчхане. Надеемся, что это может послужить снятию политической напряжённости между нашими странами. В частности, можно провести соревнования по горнолыжному спорту в центре Масикрен в КНДР.

Также мы предлагаем создать объединённую женскую сборную Южной и Северной Кореи по хоккею, — приводит слова То Чжон Хвана The Guardian.