Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии студенческого спорта в РФ
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на развитие студенческого спорта в РФ. Авторами инициативы в январе текущего года выступила группа депутатов от «Единой России» и ЛДПР.
Изменения предусматриваются в закон о физической культуре и спорте в РФ. Согласно инициативе, «развитие студенческого спорта осуществляется Российским студенческим спортивным союзом (РССС), который является общероссийской общественной организацией», а также студенческими спортивными лигами по соответствующим видам спорта, указывают разработчики в пояснительной записке.
В связи с этим законопроектом предлагается уточнить определение понятия «студенческая спортивная лига», определив, что ее учредителем является РССС и (или) общероссийская спортивная федерация.
Кроме этого, авторы считают необходимым наделить органы госвласти субъектов РФ правом участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований студенческих спортивных лиг, проводимых на их территориях.
Депутаты уверены, что предлагаемые в законопроекте меры будут способствовать развитию студенческого спорта на федеральном и региональном уровнях.
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