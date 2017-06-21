Россия на летней Сурдлимпиаде в Турции будет представлена 337 спортсменами
МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. В состав сборной России, которая с 18 по 30 июля будет выступать на XIII Сурдлимпийских летних играх в турецком Самсуне, вошли 337 спортсменов. Об этом сообщил ТАСС президент Сурдлимпийского комитета России (СКР) Александр Романцов.
На Сурдлимпиаде будут разыграны 220 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине: бадминтон, баскетбол, боулинг, волейбол, вольная борьба,
«От России на этой Сурдлимпиаде выступят 337 спортсменов, мы будем бороться за награды во всех видах программы Игр, — заметил Романцов. — Главная задача, которая стоит перед нашими атлетами, — достойно представить свою страну на самых важных для нас соревнованиях. И, конечно же, мы будем бороться за первое общекомандное место».
«Государство в последние годы оказывает большую поддержку отечественному сурдлимпийскому спорту, — отметил Романцов. — Наши спортсмены имеют возможность готовиться на современных спортивных базах, участвуют в различных международных соревнованиях». В 2015 году зимние Сурдлимпийские игры проходили в России (в
Сурдлимпийские игры — специальные соревнования, предусмотренные для спортсменов с нарушением слуха. Сборная России была первой в неофициальном медальном зачете на двух последних летних Сурдлимпиадах. В 2013 году россияне завоевали 177 медалей (67 золотых, 52 серебряных и 58 бронзовых), четырьмя годами позже — 98 (29−41−28).
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