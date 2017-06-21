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21 июня 2017, 7:46 | Олимпизм | ТАСС

WADA приостановило аккредитацию крупнейшей антидопинговой лаборатории в США

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начиная с 14 июня на три месяца приостановило аккредитацию лаборатории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Агентство отозвало аккредитацию на три месяца начиная с 14 июня. Увеличить
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В заявлении агентства говорится, что действия лаборатории не соответствовали «лучшим стандартам». Отмечается, что данное решение не должно повлиять на работу лаборатории, но на время приостановки аккредитации все результаты ее тестов должны заверяться другой аккредитованной WADA лабораторией. У центра UCLA есть три недели, чтобы обжаловать это решение.

На сайте UCLA указано, что антидопинговый центр университета является крупнейшей лабораторией WADA, она осуществляет 45 тыс. тестов мочи ежегодно.
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