Спортивные комментаторы создали свою ассоциацию

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По количеству гостей и заданных вопросов пресс-конференция Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК) дала бы фору любой другой. Так горячо и страстно, как собственные проблемы, коллеги не обсуждают ни тему допинга, ни спортивные результаты. Тем более создание РАСК действительно стало знаковым шагом. Впервые у сообщества спортивных комментаторов появилась собственная площадка для реализации проектов. Помимо председателя Геннадия Орлова и генерального директора Алексея Ефимова в состав президиума вошли еще несколько известных профессионалов — Виктор Гусев, Олег Жолобов, Владимир Стогниенко, Константин Выборнов.

При этом, как сразу подчеркнул Орлов, ассоциация ни в коем случае не собирается конкурировать с уже существующей Федерацией спортивных журналистов России.

— Новая ассоциация задумана как сообщество профессионалов, объединенных работой у микрофона, — заявил Геннадий Орлов. — Это будет своеобразный профсоюз, где люди станут поддерживать друг друга в трудную минуту. Лично меня на его создание сподвиг уход Володи Перетурина… Наше сообщество подвергается критическим замечаниям, зачастую справедливым. Но мы обязаны поддерживать друг друга, а также способствовать повышению профессионального уровня в целом. У нас 11 стадионов, при каждой команде мастеров есть свое радио, телевизионная бригада… Все это надо развивать.

У КОММЕНТАТОРОВ ПОЯВИТСЯ СВОЯ ПРЕМИЯ

Одним из первых конкретных проектов РАСК станет организация национальной премии Лучшему спортивному комментатору, которая пока имеет рабочее название «Голос России». Не исключено, что эта премия будет объединена с существующим общероссийским конкурсом спортивных журналистов «Энергия побед», который традиционно проводится Олимпийским комитетом России совместно с ПАО «Газпром» и ФСЖР.

— Я являюсь председателем жюри на «Энергии побед» и могу сказать, что это очень интересная история, — сказал Виктор Гусев. — Ведь премия — это не только торжественная церемония, но и, например, семинары, мастер-классы, которые проходят накануне. Там собираются опытные и молодые журналисты, раньше, например, приезжал человек из ФИФА, который занимается расследованием договорных матчей. И еще тогда, когда это мероприятие мы проводили в Сочи, я задумался — а почему же нет премии для спортивных комментаторов? Это сразу бы подняло престиж и статус нашей профессии. Теперь мы будем делать все возможное, чтобы такая премия появилась уже в самом ближайшем будущем.

Еще одно направление деятельности РАСК — это поддержка молодых талантов. Тем более такой опыт уже есть у многих участников. Олег Жолобов много лет проводит семинары на факультете спортивной журналистики МГУ, а все остальные многократно принимали участие в различных мастер-классах.

— Я даже встречался с ректором МГУ с просьбой создать на журфаке кафедру спортивной журналистики, — сказал Жолобов. — К сожалению, спорт постепенно исчезает из новостной и тем более тематической линейки главных федеральных каналов, и это совсем не потому, что у нас плохой спорт, а потому, что нет людей, которые бы умели о нем интересно рассказывать. Для меня ассоциация — это дополнительная площадка, чтобы поднять эту проблему. Ведь раньше, например, после каждого эфира мы садились с более опытными коллегами и разбирали, что было плохо, что — хорошо… Сейчас эта ниточка прервалась, передачи опыта как таковой не существует. Нам нужно быть преданными профессии и помочь ей в такой момент. А в итоге, когда качественных комментаторов станет больше, выиграют все.

— Почти во всех регионах существует большая потребность в квалифицированном общении на профильные темы, — поддержал коллегу Константин Выборнов. — Есть довольно много мотивированных молодых людей, которые хотели бы стать именно спортивными комментаторами, но где они могут освоить эту профессию, получить профессиональное, профильное образование? Поэтому главная наша миссия — это создание дополнительных творческих возможностей как для тех, кто хотел бы посвятить свою жизнь профессии, так и для членов ассоциации. Опыт необходимо передавать.

НА СКЕЙТБОРДИНГ ТОЖЕ НАЙДЕТСЯ КОММЕНТАТОР

Новая ассоциация будет некоммерческой, общественной организацией, в которой все привлеченные средства будут использоваться на реализацию проектов и программ в рамках уставных целей. Не планируются даже членские взносы.

Что собрались комментаторы не зря, стало ясно уже на стартовой пресс-конференции. Из этого формата она плавно перешла в круглый стол, где коллеги горячо обсуждали текущие проблемы и делали интересные предложения. Так, известный журналист Дарья Червоненко предложила к услугам ассоциации свою телестудию в центре Москвы, где как раз можно было бы обучать молодых комментаторов.

Самым интересным вопросом из зала, пожалуй, стало замечание представителя Федерации скейтбординга, который поинтересовался, кто будет комментировать новый олимпийский вид спорта на Играх-2020 в Токио.

— В принципе ничего сложного тут нет: в таких случаях в пару обычно сажают профессионала вида спорта — судью или тренера — и профессионального комментатора, который ведет нить репортажа, — нашелся Владимир Стогниенко. — Если дать людям немного времени, чтобы сработаться, должно получиться интересно. Так что и скейтбординг в Токио мы тоже прокомментируем!