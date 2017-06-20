Индия рассматривает возможность подачи заявки на проведение Олимпийских игр 2032 года

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«Правительство дало согласие рассмотреть возможность подачи заявки, но пока это все очень предварительно, — сказал Эн Рачашадран. — Национальный олимпийский комитет (НОК) Индии должен подготовить заявку и передать ее в правительство. Но окончательное решение будет зависеть не только от действующих властей, но и от лидера оппозиции».

В 2010 году Индия принимала Игры Содружества, в которых принимают участие спортсмены из Великобритании и ее бывших колоний.