Индия рассматривает возможность подачи заявки на проведение Олимпийских игр 2032 года
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Индия планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года. Об этом заявил президент Олимпийского комитета Индии Эн Рамачадран, чьи слова приводит портал Insidethegames.
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«Правительство дало согласие рассмотреть возможность подачи заявки, но пока это все очень предварительно, — сказал Эн Рачашадран. — Национальный олимпийский комитет (НОК) Индии должен подготовить заявку и передать ее в правительство. Но окончательное решение будет зависеть не только от действующих властей, но и от лидера оппозиции».
В 2010 году Индия принимала Игры Содружества, в которых принимают участие спортсмены из Великобритании и ее бывших колоний.
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