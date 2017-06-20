Убытки от проведения Игр-2026 в Калгари оцениваются в $ 1,8 млрд

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Ожидается, что часть арен, которые принимали Игры 1988 года, будут реконструированы, что позволит снизить стоимость Олимпиады.

В сентябре 2015 года мэр Калгари Нахид Ненши сообщил, что город может подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Ранее стало известно, что другой канадский город — Торонто не будет претендовать на проведение летней Олимпиады 2024 года.