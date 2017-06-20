Паршикова будет представителем Путина при рассмотрении конвенции СЕ по спортмероприятиям
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил
статс-секретаря, заместителя министра спорта Наталью Паршикову своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
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Данная конвенция вступит в силу, когда три члена Совета Европы согласятся взять на себя обязательства по ее применению. Соглашение уже подписано 23 государствами и ратифицировано в Монако и Франции.
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