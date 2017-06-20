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20 июня 2017, 13:58 | Олимпизм | ТАСС

Паршикова будет представителем Путина при рассмотрении конвенции СЕ по спортмероприятиям

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил статс-секретаря, заместителя министра спорта Наталью Паршикову своим официальным представителем при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Данная конвенция вступит в силу когда три члена Совета Европы согласятся взять на себя обязательства по ее применению. Увеличить
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«Назначить статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации Паршикову Наталью Владимировну официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей, подписанную от имени Российской Федерации в городе Сен-Дени 3 июля 2016 года», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил представить президенту для внесения на ратификацию в парламент конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности во время спортивных соревнований. Конвенция предполагает развитие международного сотрудничества в обеспечении безопасности зрителей спортивных соревнований, снижении вероятности актов насилия и общественных беспорядков. Одной из мер станет создание комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.

Данная конвенция вступит в силу, когда три члена Совета Европы согласятся взять на себя обязательства по ее применению. Соглашение уже подписано 23 государствами и ратифицировано в Монако и Франции.
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