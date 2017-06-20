Хакеры не успокаиваются: под ударом Макларен и МОК
Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала переписку между автором двух докладов о допинге в российском спорте Ричардом Маклареном и чиновниками Международного олимпийского комитета, в которой они в довольно жесткой форме выясняют отношения между собой.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наталья МАРЬЯНЧИК
«Веселые мишки», или Fancy Bears, еще несколько месяцев назад гремели на весь мир, утащив из базы данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сотни секретных документов. ВАДА тогда пообещало вплотную заняться собственной кибербезопасностью, так как подобные утечки личных данных спортсменов действительно недопустимы.
Затем «мишки» обратили свой взор на международную федерацию легкой атлетики (ИААФ) — и той в начале апреля пришлось даже выпустить свой
Так вот, после всего этого шума, после сотен публикаций по всему миру, после официальных заявлений ВАДА и ИААФ — чиновники МОК как ни в чем не бывало продолжали переписываться с Ричардом Маклареном с особо не защищенных адресов. Судя по материалам, опубликованным на сайте RT, «мишкам» удалось завладеть внутренней перепиской между представителями аппарата МОК, а также входящим письмом от Макларена. Оно, собственно, и стало самой интересной «находкой».
МАКЛАРЕН ПОХОЖ НА ОБИЖЕННОГО РЕБЕНКА
Представители RT
Неудивительно, что самому Ричарду Макларену «демарш» де Кеппера не понравился. Вот цитаты из его письма в МОК:
Похоже на обиженного ребенка, который принес из школы «пятерку», а его не похвалили. Более того, как выяснилось, Макларен еще и лукавил. Как следует из внутренней переписки между представителями аппарата МОК, опубликованной хакерами, перед Играми в Рио Макларена «многократно просили прислать свои выводы до публикации доклада, на условиях полной конфиденциальности». Но канадский юрист тогда сотрудничать с МОК отказался, более того, написав, что «содержание доклада не касается вас в первую очередь».
МАКЛАРЕН ОТКАЗАЛСЯ СОТРУДНИЧАТЬ С ОСВАЛЬДОМ
В результате, МОК, как и весь мир, познакомился с содержанием первого доклада Макларена за три недели до старта Олимпийских игр в Рио. Решение по участию российской команды в Олимпиаде пришлось принимать в столь сжатые сроки, что это стало, возможно, самым большим
Если отбросить взаимные уколы между представителями МОК и Маклареном — в конце концов, это их личное дело — хакеры вскрыли как минимум парочку интересных фактов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter