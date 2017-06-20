Хакеры не успокаиваются: под ударом Макларен и МОК

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Наталья МАРЬЯНЧИК

«Веселые мишки», или Fancy Bears, еще несколько месяцев назад гремели на весь мир, утащив из базы данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) сотни секретных документов. ВАДА тогда пообещало вплотную заняться собственной кибербезопасностью, так как подобные утечки личных данных спортсменов действительно недопустимы.

Затем «мишки» обратили свой взор на международную федерацию легкой атлетики (ИААФ) — и той в начале апреля пришлось даже выпустить свой пресс-релиз о хакерской атаке, чтобы предупредить возможные утечки. Правда, Fancy Bears к тому моменту зачем-то поменяли тактику и перестали публиковать украденные документы на собственном сайте. Вместо этого, хакеры просто отсылали полученный материал отдельным СМИ, а те уже распоряжались им по собственному усмотрению. Чем вызвана такая смена курса, сказать сложно. Возможно, хакерам просто перестало хватать собственной квалификации, чтобы разобраться в хитросплетениях вскрытой переписки.

Так вот, после всего этого шума, после сотен публикаций по всему миру, после официальных заявлений ВАДА и ИААФ — чиновники МОК как ни в чем не бывало продолжали переписываться с Ричардом Маклареном с особо не защищенных адресов. Судя по материалам, опубликованным на сайте RT, «мишкам» удалось завладеть внутренней перепиской между представителями аппарата МОК, а также входящим письмом от Макларена. Оно, собственно, и стало самой интересной «находкой».

МАКЛАРЕН ПОХОЖ НА ОБИЖЕННОГО РЕБЕНКА

Представители RT почему-то не опубликовали весь материал от хакеров, заменив его пересказом. Судя по нему, Ричард Макларен был крайне недоволен письмом от генерального директора МОК Кристофа де Кеппера, опубликованным в конце февраля этого года. Там, напомним, де Кеппер обратился к международным федерациям, упомянув, что одного доклада Макларена зачастую недостаточно для предъявления обвинения конкретным спортсменам. Это письмо было воспринято как первое официальное признание «недостаточности» доклада Макларена, и позволило целому ряду федераций — например, фехтования — закрыть дела в отношении российских спортсменов.

Неудивительно, что самому Ричарду Макларену «демарш» де Кеппера не понравился. Вот цитаты из его письма в МОК:

Цитата Ричард Макларен Я всегда направлял вам копии своих докладов для комментариев и публичных заявлений и хотел бы получать от вас такую же услугу.

Цитата Ричард Макларен Я дал вам необходимую информацию для проведения повторных анализов и указал, с каких спортсменов следует начать. Вы забываете отметить эту заслугу моей команды.

Похоже на обиженного ребенка, который принес из школы «пятерку», а его не похвалили. Более того, как выяснилось, Макларен еще и лукавил. Как следует из внутренней переписки между представителями аппарата МОК, опубликованной хакерами, перед Играми в Рио Макларена «многократно просили прислать свои выводы до публикации доклада, на условиях полной конфиденциальности». Но канадский юрист тогда сотрудничать с МОК отказался, более того, написав, что «содержание доклада не касается вас в первую очередь».

МАКЛАРЕН ОТКАЗАЛСЯ СОТРУДНИЧАТЬ С ОСВАЛЬДОМ

В результате, МОК, как и весь мир, познакомился с содержанием первого доклада Макларена за три недели до старта Олимпийских игр в Рио. Решение по участию российской команды в Олимпиаде пришлось принимать в столь сжатые сроки, что это стало, возможно, самым большим форс-мажором в новейшей истории МОК. Неудивительно, что после такого у этой организации лично с Маклареном, мягко говоря, прохладные отношения.

Если отбросить взаимные уколы между представителями МОК и Маклареном — в конце концов, это их личное дело — хакеры вскрыли как минимум парочку интересных фактов. Во-первых, допинг-проба одного из российских участников Олимпийских игр в Сочи дала положительный (или как минимум подозрительный) результат на присутствие запрещенных веществ. Это, на самом деле, первая информация о работе комиссии МОК под руководством Денниса Освальда, которая уже много месяцев занимается перепроверкой сочинских проб. И информация для России, между прочим, очень позитивная. Если факт присутствия допинга в пробе будет доказан, это говорит о том, что ее не подменяли. А значит, основное обвинение из доклада Макларена рассыпается.