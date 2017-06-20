Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премию

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РАСК была образована около месяца назад, ее президентом был избран Геннадий Орлов.

«Премия должна быть, поскольку это продвижение профессии. Нравится комментатор или нет — субъективное мнение, но сама профессия очень популярна и ей уделяется большое внимание на всех уровнях, — сказал член президиума РАСК Константин Выборнов. — Работа комментатора у нас в стране широко обсуждается, и приезд любого комментатора в регион страны, с которыми мы будем работать очень активно, является событием».

Рабочее название премии — «Голос России».

Выборнов подчеркнул, что ОКР будет помогать РАСК реализовывать свои задачи. «Ассоциация должна даровать большой спектр возможностей. В профессии работают творческие люди, они все опытные и заслуженные, и многие способны работать на совершенно разную аудиторию, что открывает большой пласт возможностей. Наша задача — реализовать эти возможности. Без ассоциации, централизованной работы, этого сделать сложно», — отметил он.