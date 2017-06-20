Минспорт: На олимпийские виды идет 75% всего финансирования белорусского спорта

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По олимпийским видам спорта создано 43 национальные команды, которые получают необходимые средства для подготовки и участия в соревнованиях. Еще 25% финансовых средств получают представители неолимпийских видов, но это те виды, которые пользуются популярностью, отметил Вячеслав Дурнов.

Все материалы круглого стола «Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года».