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20 июня 2017, 11:18 | Олимпизм | БЕЛТА

Минспорт: На олимпийские виды идет 75% всего финансирования белорусского спорта

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На олимпийские виды уходит 75% финансовых средств, расходуемых на все виды спорта. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов во время круглого стола на тему «Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд» в пресс-центре БЕЛТА.

<em>20 июня Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>На олимпийские виды уходит 75 финансовых средств расходуемых на все виды спорта. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав <span class=error>Дурнов</span> во время круглого стола на тему Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд в <nobr>пресс-центре</nobr> <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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По олимпийским видам спорта создано 43 национальные команды, которые получают необходимые средства для подготовки и участия в соревнованиях. Еще 25% финансовых средств получают представители неолимпийских видов, но это те виды, которые пользуются популярностью, отметил Вячеслав Дурнов.

Все материалы круглого стола «Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года».

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