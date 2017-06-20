Минспорт: На олимпийские виды идет 75% всего финансирования белорусского спорта
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На олимпийские виды уходит 75% финансовых средств, расходуемых на все виды спорта. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов во время круглого стола на тему «Белорусский спорт: как добиться высоких результатов на международных стартах и воспитать новых звезд» в
пресс-центре БЕЛТА.
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По олимпийским видам спорта создано 43 национальные команды, которые получают необходимые средства для подготовки и участия в соревнованиях. Еще 25% финансовых средств получают представители неолимпийских видов, но это те виды, которые пользуются популярностью, отметил Вячеслав Дурнов.
Все материалы круглого стола «Новая стратегия развития финансового рынка: что изменится до 2020 года».
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