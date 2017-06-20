Олимпийский характер: как Сибирь и Дальний Восток стали базой подготовки сборных команд РФ
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сибирь и Дальний Восток уже стали площадками для подготовки российских спортсменов к трем ближайшим Олимпийским играм: 2018 года в Южной Корее, 2020-го в Токио и 2022-го в Пекине.
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Однако если Сахалинская область уже сейчас готова принять горнолыжников и биатлонистов, а фристайлисты заменили базу в Канаде на Кузбасс, то в Приморском крае пытаются решить проблему с подведомственностью земель для возведения объектов.
Между тем создание спортивной инфраструктуры — вопрос федерального значения: в конце мая президент РФ Владимир Путин поручил создать в Сибири и на востоке страны условия для подготовки российских спортсменов. Благодаря Олимпийским играм регионы получили возможность обрести современные спортивные объекты, которые станут достоянием граждан. О том, как за Уралом готовятся к самым масштабным соревнованиям планеты — в материале ТАСС.
Тренировки уже идут
Климат и рельеф — то, что делает Россию за Уралом интересной для олимпийцев. Регионы Сибири и Дальнего Востока традиционно привлекательны для
Прошлым летом здесь впервые тренировалась сборная РФ по могулу (дисциплине фристайла, в которой сочетаются катание на горных лыжах по бугристому склону и прыжки с трамплина). Уже этим летом курорт ждет три сборные: по
«До этого все сборные тренировались только за рубежом. К нам они в прошлый раз приехали из Канады, где подготовка обходилась дороже. Это полноценное импортозамещение», — сказал ТАСС директор кузбасского курорта «Горная Саланга» Дмитрий Андрющенко. Спортсменам необходимы и акклиматизация, и тренировки в условиях, подобных тем, в которых им предстоит сражаться за олимпийский пьедестал.
Курорт Белокуриха Алтайского края стал базой для подготовки биатлонистов — там построили современный биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и стрельбищем. При этом, по словам
Перед Олимпиадой-2018 базами сборных России по горнолыжному спорту и биатлону станут спортивные объекты Сахалинской области. Там, по данным регионального минспорта, и будет проходить акклиматизация олимпийцев и тренировки на снегу, похожем на южнокорейский.
Также базой для подготовки национальных команд готов стать Хабаровский край, в том числе и к Играм 2022 года. По словам заместителя председателя краевого комитета по физической культуре и спорту Ольги Мальцевой, в регионе есть необходимая инфраструктура для хоккеистов, лыжников и фигуристов, работает Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации.
Работа на перспективу
В регионах, где к вопросам развития физической культуры и спорта подходят рачительно, спортивными сооружениями будут пользоваться не только олимпийцы, но и обычные граждане. В Камчатском крае намереваются реализовать масштабный проект у подножия Авачинского вулкана на высоте 800 метров над уровнем моря, построив там тренировочный центр для летней подготовки национальных сборных. Он будет рассчитан на круглогодичный прием спортсменов, но акцент в работе сделают именно на летнюю подготовку команд — снег на камчатских вулканах лежит даже в августе.
«Самостоятельно сборные России еще в прошлом году приезжали к нам. Мы инициировали создание подобной базы с Виталием Мутко (вице-премьером РФ — прим. ТАСС), который согласился выделить на строительство центра порядка 100 млн рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Камчатского края Валерий Карпенко, отметив, что использовать базу в дальнейшем будут и туристы, и жители Камчатского края.
Использовать свои объекты не только для подготовки сборной РФ к Олимпиаде-2018, но для участников международных соревнований «Дети Азии», намерены и в Сахалинской области. Здесь к 2018 году появятся две новые ледовые арены и спортивный центр для прыгунов на лыжах с трамплина. Уже осенью 2017 года должны ввести объекты первой очереди биатлонного комплекса.
В Алтайском крае, по словам президента Федерации фристайла России Алексея Курашова, намерены работать на перспективу развития этого спорта — начинать с тренировок молодежи, и встраивать снежный спорт в туризм. На площадке горнолыжного комплекса «Авальман» в Барнауле запланировано строительство трассы для
В Сибири заинтересованы принимать и готовить не только представителей зимних видов спорта. Замглавы департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин сообщил ТАСС, что в Новосибирске на третий квартал 2018 года запланировано завершение строительства Регионального центра спортивной гимнастики площадью более 7 тыс. кв. метров. Это
Проблемы на местах
Не все регионы готовы принимать спортсменов — у одних не хватает объектов, либо имеются проблемы с финансированием, у других возникли сложности с подбором земельных участков. В Приморском крае, по данным местного департамента физкультуры и спорта, планируется построить три новых крупных объекта для подготовки сборных РФ к Олимпийским играм в Токио и Пекине. Это легкоатлетический манеж, дворец единоборств, дворец игровых видов спорта.
Однако разработчики проектов уже столкнулись с проблемами — в проекте планировки полуострова Саперный (крупнейший полуостров о. Русский) строительство запланировано на земле Минобороны РФ. Вопрос по отведению этой территории не решен, как и вопрос по проектированию и дополнительным федеральным средствам.
В Иркутской области другая проблема — местные бобслеисты за последнее время завоевали уже три золота, но подготовительной базы, по словам тренера олимпийских чемпионов по бобслею Павла Колоедова, фактически нет: площадка в Братске и стадион «Труд» морально устарели.
«Нужно совместить спортивную инфраструктуру с турбизнесом на площадке турбазы “Ворота Байкала” по примеру популярной бобслейной трассы в Швейцарии. Она была бы привлекательной за счет любительского бобслея, но бизнес будет инвестировать туда только при полной ответственности государства за вложения в инфраструктуру», — считает тренер.
Подобная проблема с нехваткой финансирования и инфраструктуры возникла и у омских
Омской команде не хватает и средств на покупку инвентаря — каждому спортсмену нужна индивидуальная экипировка. Минспорт оплачивает командировки ведущим спортсменам, качественный инвентарь для сборников приобрел паралимпийский комитет, сборы к Паралимпиаде оплачивал директор Межрегиональной корпорации развития Иван Поляков — сам бывший фехтовальщик. Вопрос по остальным 15 спортсменам пока не решен.
Иностранные спортсмены готовятся в РФ
В то же время большая часть регионов Сибири и Дальнего востока готова принимать не только российских спортсменов — многие гости
Сахалинская область также становится площадкой для подготовки к Олимпиаде-2018 не только сборных РФ, но и стран
«Мы очень рады, что приехали на Сахалин. Хоккеем я занимаюсь уже три года. Я горда тем, что смогу представлять Японию на Олимпийских играх и защищать честь страны. Мы хотим показать всему миру, что умеем играть в хоккей», — сказала одна из спортсменок Шишиючи Михо.
Хоккеистки из Японии приедут на Сахалин еще несколько раз — следующий визит запланирован на сентябрь — октябрь.
По словам административного директора Центра хоккейного развития «Дальний Восток — Арена Мастер» Виталия Захарова, центр работает в ледовом комплексе «Арена Сити» уже четвертый год — в нем собраны уникальные тренажеры, которые позволяют профессиональным игрокам улучшить катание, бросковую технику, функциональную и физическую подготовку.
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