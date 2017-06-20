Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30127011/
20 июня 2017, 9:01 | Олимпизм | ТАСС

Хорват Ковачич избран президентом Европейского паралимпийского комитета

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Национального паралимпийского комитета Хорватии Ратко Ковачич избран на пост президента Европейского паралимпийского комитета (ЕПК). Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

<em>МОСКВА 20 июня. /ТАСС/.</em> Глава Национального паралимпийского комитета Хорватии <span class=error>Ратко</span> <span class=error>Ковачич</span> избран на пост президента Европейского паралимпийского комитета (<span class=error>ЕПК</span>). Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Паралимпийского комитета России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Выборы руководящего состава ЕПК прошли в польском городе Катовице 17—18 июня, во время заседания Генассамблеи организации. По итогам голосования главой ЕПК был избран Ковачич.

8 сентября в Абу-Даби будет избран новый президент Международного паралимпийского комитета (МПК). Данный пост сейчас занимает британец Филип Крэйвен. В качестве кандидатов на должность нового главы МПК утверждены бразилец Эндрю Парсонс, канадец Патрик Джарвис, датчанин Джон Петерссон и китаянка Чжан Хайди.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Исполком МОК предложил кандидатуру Пан Ги Муна на пост главы комиссии по этике

Исполком МОК предложил кандидатуру Пан Ги Муна на пост главы комиссии по этике

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил кандидатуру бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Муна на пост главы комиссии по этике МОК, сообщается на официальном сайте организации.
Еще 1 новость  Все новости
20 июня

Дува: Ковалев еще не подал протест на результат боя с Уордом, это будет сделано позднее

Бесплатный транспорт Москвы перевез 2,2 тыс. болельщиков в первый день Кубка конфедераций

Федор Чудинов будет отдавать 10% с каждого гонорара на развитие детского бокса в России