Хорват Ковачич избран президентом Европейского паралимпийского комитета
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Национального паралимпийского комитета Хорватии Ратко Ковачич избран на пост президента Европейского паралимпийского комитета (ЕПК). Об этом сообщает
пресс-служба Паралимпийского комитета России.
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