Хорват Ковачич избран президентом Европейского паралимпийского комитета

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Выборы руководящего состава ЕПК прошли в польском городе Катовице 17—18 июня , во время заседания Генассамблеи организации. По итогам голосования главой ЕПК был избран Ковачич.