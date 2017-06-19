Анжелы и Димоны. Закройте это немедленно!

Дикий случай произошёл в тяжёлой атлетике. Пятеро египетских спортсменов-подростков в возрасте от 14 до 17 лет попались на стероидах. Всего «замели» семерых, но совершеннолетних можно не считать — настолько привычным стало употребление допинга в этом виде спорта. Сейчас идёт разбирательство, федерации тяжёлой атлетики Египта грозит дисквалификация. Но это не выход. Наша прямолинейная рубрика «Анжелы и Димоны» предлагает более радикальные меры.



Допинговых скандалов в тяжёлой атлетике только за последние пять лет было не счесть сколько. Даже и не стоит пытаться считать страны, представители которых были уличены в употреблении запрещённых препаратов, причём в большинстве случаев — препаратов каменного века. Да и ни при чём в данном случае национальная принадлежность. Вид спорта превратился в рассадник бесконечного вываливающейся изо всех щелей дурно пахнущей массы.

В погоне за всё более крутыми результатами и рекордами все рамки даже видимого приличия давно уже сломаны. А теперь попались и дети. На стероидах. Наверняка случай в Египте — не единственный. Просто это доказывает в очередной раз, что вид спорта построен на систематическом употреблении допинга. Как это остановить?

Прежде всего исключить тяжёлую атлетику из олимпийской программы. Недавний исполком МОК пригрозил международной федерации именно такими мерами. До декабря IWF предписано отчитаться о том, что федерация сделала в плане борьбы с допингом и что планирует сделать. Пока же в качестве превентивной меры у штангистов отобрали одну весовую категорию. А если исполком останется недоволен, в 2024 году соревнований по тяжёлой атлетике в программе Игр не будет.

МОК, хватит уже угрожать. Хотите исключить — исключайте. В нынешнем виде тяжёлую атлетику реформировать нельзя. Начинать нужно с нуля — с новыми методиками, спортсменами, тренерами. Это поможет добиться пусть не абсолютного, но всё же очищения этого вида спорта. Правда, пострадает зрелищность — вес штанги серьёзно снизится, поскольку без запрещённой «фармы» нынешних результатов добиться невозможно. Случится эффект домино — будут аннулированы мировые рекорды, переписана история и т. д.

Ещё более радикальный путь — лишить тяжёлую атлетику олимпийского статуса насовсем. Будет масса недовольных, которые считают, что Олимпийские игры без штанги представить невозможно? Так пусть создадут примерно такое же шоу, как представители силового экстрима. И ничего менять не придётся, и тренеров переориентировать не нужно — будут работать в родной стихии. И тогда можно плевать на кодекс ВАДА со своей колокольни. Или помоста — кому как удобнее. Вот только деньги на развитие придётся зарабатывать самим.