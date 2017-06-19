Сотрудники РУСАДА 19 июня начали обучение по программе UKAD

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Программа направлена на подготовку инспекторов допинг-контроля. Обучение проходит в Сочи.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 мая отметил прогресс в восстановлении РУСАДА, однако подчеркнул, что четыре критерия дорожной карты не выполнены до конца. Одно из них требовало смены председателя наблюдательного совета по причине того, что прежний его руководитель Елена Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом. Также WADA рассчитывало получить доступ к данным биологических паспортов спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, и иметь право доступа в закрытые города, а также на введение правил, исключающих конфликт интересов.