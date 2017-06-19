Сотрудники РУСАДА 19 июня начали обучение по программе UKAD
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 19 июня начали обучение по программе «Подготовка инструкторов», разработанной Британским антидопинговым агентством (UKAD). Об этом сообщает
пресс-служба РУСАДА.
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Программа направлена на подготовку инспекторов
Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 мая отметил прогресс в восстановлении РУСАДА, однако подчеркнул, что четыре критерия дорожной карты не выполнены до конца. Одно из них требовало смены председателя наблюдательного совета по причине того, что прежний его руководитель Елена Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом. Также WADA рассчитывало получить доступ к данным биологических паспортов спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, и иметь право доступа в закрытые города, а также на введение правил, исключающих конфликт интересов.
После того, как WADA утвердит выполнение российским агентством оставшихся критериев, РУСАДА будет частично восстановлено в правах, и российские инспекторы смогут самостоятельно проводить забор
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