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19 июня 2017, 12:33 | Олимпизм | ТАСС

Сотрудники РУСАДА 19 июня начали обучение по программе UKAD

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 19 июня начали обучение по программе «Подготовка инструкторов», разработанной Британским антидопинговым агентством (UKAD). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

<em>МОСКВА 19 июня. /ТАСС/. </em>Сотрудники Российского антидопингового агентства (<span class=error>РУСАДА</span>) 19 июня начали обучение по программе Подготовка инструкторов разработанной Британским антидопинговым агентством (<span class=error>UKAD</span>). Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>РУСАДА</span>. Увеличить
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Программа направлена на подготовку инспекторов допинг-контроля. Обучение проходит в Сочи.

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) 18 мая отметил прогресс в восстановлении РУСАДА, однако подчеркнул, что четыре критерия дорожной карты не выполнены до конца. Одно из них требовало смены председателя наблюдательного совета по причине того, что прежний его руководитель Елена Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом. Также WADA рассчитывало получить доступ к данным биологических паспортов спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, и иметь право доступа в закрытые города, а также на введение правил, исключающих конфликт интересов.

После того, как WADA утвердит выполнение российским агентством оставшихся критериев, РУСАДА будет частично восстановлено в правах, и российские инспекторы смогут самостоятельно проводить забор допинг-проб.
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РУСАДА провела антидопинговый семинар в Новогорске

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Антидопинговый семинар, организованный Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), состоялся 14 июня в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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