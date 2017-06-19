Кабмин одобрил конвенцию Совета Европы по безопасности на спортивных мероприятиях

Конвенция представлена президенту РФ для внесения на ратификацию. Документ был подписан от имени РФ в г. Сен-Дени 3 июля 2016 года.

Согласно данным официального сайта Совета Европы, конвенция призвана «содействовать безопасности на футбольных матчах и других спортивных мероприятиях и совершенствовать международное полицейское сотрудничество», а также способствовать вовлечению сотрудников полиции и местных властей «в работу с футбольными клубами и болельщиками для подготовки матчей и искоренения хулиганства». Документом предусматривается ряд предупредительных мер и наказания за акты насилия и хулиганского поведения, в том числе «запреты стадионам на проведение соревнований, санкции к стране, где было совершено преступление или к стране проживания либо гражданства правонарушителя, ограничения на выезд за границу на футбольные мероприятия».

Новый договор, отмечается на сайте СЕ, «заменит Европейскую конвенцию о защите зрителей от насилия и хулиганских проявлений на спортивных мероприятиях и, в частности, футбольных матчах (СEД № 120), разработанную в 1985 году после трагедии на стадионе «Эйзель» в Брюсселе, где во время финала Кубка европейских чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским «Ливерпулем» в результате обрушения стены одной из трибун погибло 39 человек, несколько сотен получили ранения.