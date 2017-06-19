Ричард Паунд: Россию не примут обратно в семью на прежних условиях
Основатель Всемирного антидопингового агентства дал эксклюзивное интервью «СЭ».
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Основатель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) и автор громкого доклада о допинге в российском спорте в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, при каких условиях наши спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх-2018. Паунд снова атакует Россию.
— В своем недавнем интервью порталу Insidethegames вы заявили, что не сомневаетесь: российские спортсмены будут признаны виновными в допинговых нарушениях, допущенных в Сочи. Откуда у вас такая уверенность? Возможно, вы общались с комиссией МОК под руководством Денниса Освальда, которая сейчас занимается расследованием по этой части?
— Нет. Но к таким выводам пришел еще Ричард Макларен в ходе собственного расследования. «Грязная» моча в пробирках была заменена на «чистую», о чем свидетельствуют следы на пробирках. Я говорил о том, что сами спортсмены, вероятно, будут утверждать, что ничего не знали и не имели к этому отношения. Но если рассмотрением дел займется CAS (Спортивный арбитражный суд. — Прим. «СЭ»), на мой взгляд, тут все очевидно. Вскрытие пробирки и замена ее содержимого является манипуляцией, а это нарушение антидопинговых правил.
— Международная федерация фехтования недавно выпустила заявление, где говорится, что все спортсмены, упомянутые в докладе Макларена, невиновны и расследование завершено. ВАДА с этим согласилось. До этого также были оправданы 22 из 31 российского биатлониста, чьи имена присутствовали в докладе. Вам не кажется, что стоит начать копать чуть глубже, как доклад рассыпается?
— Насколько я понимаю, ВАДА согласилось с упомянутыми вами решениями, потому что у них не хватало доказательств для определения вины спортсменов. То есть не потому, что спортсмены «чистые», а потому, что мы не можем доказать обратного.
— Разве это не одно и то же?
— Конечно, нет. Спортсмен либо «чистый» — либо нет. Но ВАДА не посчитало целесообразным вкладывать массу времени и денег в расследование дел, которые оно, возможно, так и не сможет выиграть в суде.
ВАДА не посчитало целесообразным вкладывать массу времени и денег в расследование дел, которые оно, возможно, так и не сможет выиграть в суде.
— Почему же тогда в своем докладе Ричард Макларен привел такие большие объемы непроверенной информации, которую невозможно доказать?
— Как вы знаете, перед Маклареном не стояло задачи проводить расследование в отношении отдельных спортсменов. Его просили определить, была ли в России система господдержки распространения допинга. И Макларен пришел к ясному выводу, что была. В ходе этой работы ему удалось найти сотни документов, которые затрагивают тысячи спортсменов. Но расследованием в отношении каждого из этих людей он не занимался. Это было физически невозможно сделать, так как на всю работу у него было меньше двух месяцев.
— Каких выводов вы ожидаете от второй комиссии МОК под руководством Самуэля Шмитта, которая как раз расследует, была ли в России государственная поддержка допинга или нет?
— Насколько я знаю, комиссия еще работает. И нам остается только ждать, что им удастся найти. Возможно, они раскопают
МЫ ТАК И НЕ ПОНЯЛИ, КАК МОШЕННИЧЕСТВО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ
— Как вы оцениваете стремление МОК поделить две ближайшие вакантные Олимпиады 2024 и 2028 годов между Парижем и
— Тут сложно дать однозначный ответ. Дело в том, что у нас есть два прекрасных кандидата — Париж и
— Вы остаетесь сейчас едва ли не самым острым критиком российского спорта в части допинга. Даже руководители ВАДА — президент Крэйг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли — все чаще воздерживаются от острых высказываний по отношению к России.
— На мой взгляд, основная проблема в том, что на протяжении месяцев от России не исходило ничего, кроме отрицания. Это очень разочаровывает людей, которые знают факты. Но в то же время для нас сейчас самое главное — это увидеть, что в России происходят изменения. Мы не хотим слушать отрицания. У вас в стране случилась масса плохих вещей, это нужно признать.
— Вы слышали слова нашего президента Владимира Путина, который сказал, что антидопинговая система у нас в стране не сработала?
— Мистер Путин поступил очень правильно. Прекрасно понимаю, что президенту страны есть чем заняться помимо того, чтобы следить за мошенничеством в спорте. Но в то же время мы пока так и не поняли, как такое мошенничество стало возможным. Может, это тема для следующего заявления президента: мол, вот что нужно сделать, я хочу, чтобы это было сделано немедленно, и отвечают за это
Россия важная страна, — мы примем ее назад в семью. Но никак не на прежних условиях.
— Мы выполняем абсолютно все требования международных организаций, включая полную смену руководства РУСАДА и Минспорта. О каких еще изменениях вы говорите?
— На этот вопрос вам лучше ответят в МОК, ВАДА или в международных федерациях. Я имел в виду изменение отношения к допингу в стране в целом, отсутствие вмешательства в дела антидопинговых структур. За всем этим, уверен, нужно наблюдать несколько лет, прежде чем мы удостоверимся, что система действительно поменялась. Когда мы это увидим — конечно, Россия важная страна, — мы примем ее назад в семью. Но никак не на прежних условиях.
КОЛЛЕКТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА
— Вы слышали
— Нет, не слышал. Буду благодарен, если вы пришлете этот план мне на электронную почту.
— Как вы оцениваете действия Международного паралимпийского комитета, который, похоже, вообще не готов сотрудничать с Россией и делает все, чтобы наших спортсменов не было в Пхенчхане? Разве это справедливо по отношению к спортсменам с ограниченными возможностями, которые даже не могут толком за себя постоять?
— МПК стоит перед той же дилеммой, что и МОК. Их миссия — это защита чистых спортсменов. А мы не можем быть уверены, что спортсмены, которые существовали в рамках коррумпированной системы, таковыми являются. Пока мы не будем уверены, что коррупция искоренена, принцип коллективной ответственности очень важен. Вспомните, МОК в прошлом уже исключал целые Олимпийские комитеты. Например, многие спортсмены из ЮАР открыто выступали против апартеида, но тем не менее пропускали Олимпиады
Пока мы не будем уверены, что коррупция искоренена, принцип коллективной ответственности очень важен. МОК в прошлом уже исключал целые Олимпийские комитеты.
— Как вы расцените вероятность того, что российская сборная будет участвовать в Играх-2018 в Пхенчхане?
— Нам нужно подождать, какое решение примет МОК. Если вспомнить историю с Играми в Рио, ВАДА тогда приняло одно решение (что сборная России не должна участвовать в Олимпиаде. — Прим. «СЭ»), а МОК его проигнорировал. Будем ждать итогов работы двух комиссий. Но для меня, например, очевидно, что перед Играми в Сочи были проведены определенные манипуляции, в которых были замешаны доктор Родченков, работники лаборатории и ФСБ. А это очень серьезное нарушение. МОК есть над чем подумать….
— Вы лично уже определились, за какой вариант — ехать или не ехать России в Пхенчхан — будете голосовать как член МОК?
— Пока нет. Я не могу сделать этого, не видя докладов двух комиссий.
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