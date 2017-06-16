McDonald’s впервые за 40 лет отказался быть спонсором Олимпийских игр

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«Пересмотр всех аспектов нашего бизнеса является частью нашего глобального плана роста, мы приняли решение [о расторжении сотрудничества] совместно с МОК, чтобы сосредоточиться на иных приоритетах», — пояснила директор по маркетингу McDonald's Сильвия Лагнадо.

В свою очередь. управляющий директор МОК по маркетинговым вопросам Тимо Люмме выразил понимание решения руководства McDonald's, принятого в условиях быстрого изменения «бизнес-ландшафта», и напомнил о наличии у комитета других крупных партнеров.

«Я хотел бы поблагодарить наших друзей в McDonald's за верность взятым на себя обязательствам, которую компания доказывала олимпийскому движению на протяжении десятилетий», — подчеркнул Люмме.

Финансовые условия «развода» не разглашаются, однако в сообщении МОК говорится, что McDonald's останется спонсором зимней Олимпиады 2018 года, которая пройдет в корейском Пхёнчхане. Как и планировалось ранее, рестораны быстрого питания будут открыты в Олимпийском парке и Олимпийской деревне, а компания сохранит право на использование олимпийской символики на территории Южной Кореи.

В ближайшем будущем МОК не планирует заменять расторгнутое соглашение с McDonald's аналогичным договором с кем-либо из его конкурентов.

Олимпийская история McDonald's началась в 1968 году, когда компания наладила доставку своих бургеров из США во французский Гренобль, где американские спортсмены жаловались, что скучают по дому. Официальный договор о спонсорстве McDonald's Олимпийских игр был подписан в 1976 году, позднее компания заключила аналогичные соглашения с целым рядом национальных олимпийских комитетов.