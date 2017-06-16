Видеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в Корее

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За связь на Олимпиаде будет отвечать местная компания, которая обслуживает 90% стационарных телефонов страны и обеспечивает доступ в интернет 45% компьютеров.

На Олимпиаде эта компания запустит технологию 5G — по прогнозам разработчиков, она должна быть в 1000 раз быстрее LTE и позволит болельщикам загружать 800-мегабайтовое видео всего за одну секунду (на LTE-Advanced на это уходит 40 секунд).

Как пишет Sport Connect, очень быстрый интернет будет удобен не только для болельщиков на трибунах, но и для тех, кто смотрит Олимпиаду по телевизору. Например, 5G позволит организовать VR-трансляции в динамичных видах спорта — таких как прыжки с трамплина или сноуборд.

Кроме того, в режиме Sync View потоковая передача на высокой скорости позволит транслировать видео «от первого лица».

Как это работает, можно оценить на примере бобслея: на шлем спортсмена и сам боб устанавливаются камеры, а специальный браслет, который надевает спортсмен, выводит на экран данные о сердцебиении и положении тела. Вот как это выглядит для зрителя:

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1rKviyzlq8s?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Сейчас установить камеры можно только с согласия спортсменов, но генеральный директор Eurosport Питер Хаттон уверяет, что массовых проблем не будет: «На примере велосипедистов мы заметили, что парни сами просят закрепить на них камеры. Это дает им шанс попасть в историю, а спортсмены обожают подобное».

Другая новинка — режим Time Slice. Это технология, которую в Корее считают лучшим способом погрузиться в фигурное катание. Каждое выступление фигуристов будут снимать около 100 камер, установленные в разных точках зала и под разными углами. На основе полученного изображения технология сможет создать 3D-модель любого эпизода, а зрители — прокручивать изображение и выбирать подходящий угол.

На соревнованиях лыжников уже была опробована технология Omni Point View: в специальном приложении любой зритель может сам выбрать, изображение с какой камеры он будет получать. Такая персонализация исправляет главный недостаток традиционной трансляции любой гонки — сейчас ТВ может показать только несколько спортсменов на одном отрезке трассы, тогда как у всех зрителей свои предпочтения и о многих событиях они могут узнать только от комментатора. Благодаря этой технологии каждый может следить хоть за 47-м, хоть за 64-м местом, переключаясь по интерактивной схеме трассы.