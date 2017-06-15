МОК надеется, что ситуация с Катаром не повлияет на развитие спорта в регионе

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

«В мире спорта мы остаемся политически нейтральными и продолжаем наши отношения со всеми национальными олимпийскими комитетами (НОК) в регионе. Все НОК в регионе очень активны в олимпийских видах спорта в различных отношениях, и мы особенно ценим, насколько это способствует развитию спорта в регионе», — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, слова которого приводит Рейтер.

Катар в 2019 году должен принять чемпионат мира по легкой атлетике, а в 2022 году чемпионат мира по футболу.