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https://sport.mail.ru/news/olympics/30088606/
15 июня 2017, 21:14 | Олимпизм | Р-Спорт

МОК надеется, что ситуация с Катаром не повлияет на развитие спорта в регионе

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) надеется, что ситуация с разрывом дипломатических отношений между Катаром и рядом стран Персидского залива не повлияет на развитие спорта в регионе.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

«В мире спорта мы остаемся политически нейтральными и продолжаем наши отношения со всеми национальными олимпийскими комитетами (НОК) в регионе. Все НОК в регионе очень активны в олимпийских видах спорта в различных отношениях, и мы особенно ценим, насколько это способствует развитию спорта в регионе», — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, слова которого приводит Рейтер.

Катар в 2019 году должен принять чемпионат мира по легкой атлетике, а в 2022 году чемпионат мира по футболу.
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