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https://sport.mail.ru/news/olympics/30082915/
15 июня 2017, 13:58 | Олимпизм | ТАСС

РУСАДА провела антидопинговый семинар в Новогорске

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Антидопинговый семинар, организованный Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), состоялся 14 июня в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Семинар для спортсменов и тренеров был посвящен вопросам прохождения процедуры допинг-контроля, полномочий допинг-офицеров, специфики заполнения системы АДАМС и дисквалификации. На семинаре выступили заместитель начальника отдела организации тестирования РУСАДА Александр Кошелев, начальник отдела по терапевтическому использованию запрещенных субстанций Павел Хорькин, спортивный юрист Артем Пацев, антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

«Такие семинары мы проводим на регулярной основе, потому что очень важно, чтобы спортсмены и тренеры имели возможность задать все интересующие их вопросы специалистам и получить квалифицированные ответы, — сказала Иконникова. — Любой участник семинара может проконсультироваться с представителями РУСАДА, чтобы иметь полное представление о своих правах и обязанностях как спортсменов».
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