РУСАДА провела антидопинговый семинар в Новогорске
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Антидопинговый семинар, организованный Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), состоялся 14 июня в Новогорске. Об этом сообщает
пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Семинар для спортсменов и тренеров был посвящен вопросам прохождения процедуры
«Такие семинары мы проводим на регулярной основе, потому что очень важно, чтобы спортсмены и тренеры имели возможность задать все интересующие их вопросы специалистам и получить квалифицированные ответы, — сказала Иконникова. — Любой участник семинара может проконсультироваться с представителями РУСАДА, чтобы иметь полное представление о своих правах и обязанностях как спортсменов».
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