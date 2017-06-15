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https://sport.mail.ru/news/olympics/30080364/
15 июня 2017, 11:32 | Олимпизм | ТАСС

ФЦП позволила увеличить количество спортобъектов в России до 290 тыс

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Реализация Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» (ФЦП) позволила увеличить количество спортивных объектов в стране до 290 тысяч.

Об этом сообщила заместитель министра спорта Марина Томилова на заседании коллегии Министерства спорта РФ и Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

«Реализация ФЦП позволила увеличить количество спортивных объектов в России до 290 тысяч, обеспеченность населения спортобъектами на данный момент составляет 47,6%, — сказала Томилова. — Именно ФЦП стала с 2006 года локомотивом в этой работе. Также программой предусмотрена деятельность по пропаганде физкультуры и спорта. Эта работа дает положительные результаты, как мы видим сейчас, спорт в России очень востребован».

В прошлом году стартовала реализация ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Программа реализуется Министерством спорта РФ в целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований.
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