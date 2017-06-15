Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30079938/
15 июня 2017, 10:55 | Олимпизм | ТАСС

Национальный план борьбы с допингом планируется утвердить до начала июля

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Национальный план борьбы с допингом в российском спорте будет утвержден правительством РФ до начала июля. Об этом заявил министр спорта Павел Колобков на заседании коллегии ведомства и Межведомственной комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных видов физической активности Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

По словам министра спорта Павла Колобкова документ был предварительно согласован со всеми всеми заинтересованными министерствами а также регионами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«По сути, национальный план борьбы с допингом был предварительно согласован всеми заинтересованными министерствами, был направлен в регионы и также согласован ими, — сказал Колобков. — Думаю, этот документ до начала июля будет утвержден распоряжением правительства РФ. Документ достаточно сложный, для его реализации необходимо предпринять ряд изменений, внести коррективы в ряд нормативных актов».

Национальный план борьбы с допингом был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией под руководством Виталия Смирнова.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ утвердить комплекс мер по реализации национального плана борьбы с допингом в российском спорте до 20 июня 2017 года. Поручение было дано 23 мая в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Национальный план борьбы с допингом планируется утвердить до начала июля

Алвеш: Роналду является идолом даже для футболистов сборной Португалии

Мария Шарапова получила приглашение на турнир WTA в Стэнфорде