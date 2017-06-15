В Госдуме призвали международные федерации не проводить соревнования на Украине

В среду стало известно, что направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы российского боксера Георгия Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков, которые ехали в составе делегации, не пустили на территорию Украины. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что запретила въезд на Украину сроком на три года девяти представителям Федерации бокса России из-за посещения Крыма без согласования с Киевом.

«Хотим выразить поддержку нашему боксеру Георгию Кушиташвили, которого Украина не пустила на чемпионат Европы в Харьков. Все мировые федерации мы призываем к тому, чтобы заканчивать с международными соревнованиями на территории Украины», — сказал журналистам Дегтярев.

Депутат, вспомнив недопуск Киевом на «Евровидение» россиянки Юлии Самойловой, заявил, что тогда главные принципы конкурса были растоптаны. «Сейчас опять: чемпионат Европы по боксу, и нашего боксера не пускают. Надуманная причина. Международные соревнования на то и международные, что страна, принимающая их, должна на себя взять обязательства обеспечить безопасность всем спортсменам всех стран, в том числе и гражданам России», — добавил депутат.

Дегтярев также сказал, что поддерживает решение тренерского штаба сборной России по боксу, который не стал бойкотировать чемпионат Европы в Харькове.