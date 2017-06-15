Стоимость проведения Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро составила $13,2 млрд
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Стоимость проведения Олимпийских игр в бразильском городе Рио-де-Жанейро составила в общей сложности 43,2 млрд реалов (около $13,2 млрд). Такие данные содержатся в обнародованной в среду новой версии отчета Агентства по управлению олимпийским наследием (АУОН) — органа, созданного при Министерстве спорта крупнейшей южноамериканской страны.
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По сравнению с предыдущим вариантом документа сумма расходов, связанных со спортивными объектами, увеличилась с 7,09 млрд реалов ($2,15 млрд) до 7,23 млрд реалов ($2,2 млрд). Подобный рост был вызван продолжающейся необходимостью поддерживать олимпийские стадионы в надлежащем состоянии, пока для них не будут найдены арендаторы. «Забота об олимпийском наследии — это серьезный вызов. Им не просто управлять, и тому же Лондону, например, понадобилось два года, чтобы передать свои спортивные объекты, и даже сегодня в них вкладываются государственные деньги», — цитирует газета Globo президента АУОН Паулу Марсиу Диас Меллу.
Две других статьи бюджета ОИ-2016 приходятся на работы по возведению городской инфраструктуры (26,74 млрд реалов или $8,2 млрд) и бюджет оргкомитета соревнований «Рио-2016» (9,2 млрд реалов или $2,8 млрд). Таким образом, общая стоимость Игр достигла 43,2 млрд реалов ($13,2 млрд), хотя изначально — в 2009 году, когда
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