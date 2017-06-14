Терентьев: Участие паралимпийцев РФ в ОИ-2018 зависит от нынешнего состава исполкома МПК
НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Участие российских паралимпийцев в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане зависит от решения нынешнего состава исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС сообщил председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной думы Михаил Терентьев, принимающий участие в работе в штаб-квартире ООН 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов.
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Генеральная ассамблея МПК, на которой будет избран новые президент организации и состав исполкома, пройдет в Дубае
«Если решение о восстановлении членства не будет принято, то мы рискуем затянуть все до решения нового состава правления, а новый состав правления пока сформируется… Это будет месяца два и (решение) будет принято
Министерство спорта РФ до этого должно ответить на письмо МПК, которое он отправил в адрес ведомства 2 июня и рассказать о том, что предпринято после публикации доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, который послужил основанием для приостановления членства ПКР.
«Тут может быть не
«То есть Российская Федерация предприняла действия и если эта информация будет в ответе на письмо, которое пришло от МПК, то это позволит иметь большие шансы, когда на рабочей группе —
Политическая ангажированность
По мнению российского парламентария, тот факт, что вопрос о санкциях, введенных в отношении российских паралимпийцев, поднят на проходящей в
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