Терентьев: Участие паралимпийцев РФ в ОИ-2018 зависит от нынешнего состава исполкома МПК

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Генеральная ассамблея МПК, на которой будет избран новые президент организации и состав исполкома, пройдет в Дубае 5—8 сентября . Накануне заседания нынешний состав исполкома рассмотрит вопрос восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Если решение о восстановлении членства не будет принято, то мы рискуем затянуть все до решения нового состава правления, а новый состав правления пока сформируется… Это будет месяца два и (решение) будет принято где-нибудь в ноябре. Это будет уже поздно для участия нашей Паралимпийской команды на Играх в южнокорейском Пхенчхане», — сказал Терентьев.

Министерство спорта РФ до этого должно ответить на письмо МПК, которое он отправил в адрес ведомства 2 июня и рассказать о том, что предпринято после публикации доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, который послужил основанием для приостановления членства ПКР.

«Тут может быть не какое-то признание, а указание на то, что Российская Федерация не отстранилась от информации независимого эксперта и все-таки предприняла действия, — отметил он. — Это были штатно-структурные изменения в министерстве спорта, РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) стало независимым от Министерства спорта, учредителями РУСАДА сейчас являются Паралимпийский комитет и Олимпийский комитет, а финансируется оно напрямую из бюджета, а не из бюджета Министерства спорта».

«То есть Российская Федерация предприняла действия и если эта информация будет в ответе на письмо, которое пришло от МПК, то это позволит иметь большие шансы, когда на рабочей группе — где-то 20—23 августа — будет рассматривается прогресс по выполнению критериев членства ПКР», — добавил он.

Политическая ангажированность