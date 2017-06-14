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14 июня 2017, 20:53 | Олимпизм | ТАСС

Терентьев: Участие паралимпийцев РФ в ОИ-2018 зависит от нынешнего состава исполкома МПК

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Участие российских паралимпийцев в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане зависит от решения нынешнего состава исполкома Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом ТАСС сообщил председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной думы Михаил Терентьев, принимающий участие в работе в штаб-квартире ООН 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов.

Терентьев: Участие паралимпийцев РФ в ОИ-2018 зависит от нынешнего состава исполкома МПК - Фото Увеличить
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Генеральная ассамблея МПК, на которой будет избран новые президент организации и состав исполкома, пройдет в Дубае 5—8 сентября. Накануне заседания нынешний состав исполкома рассмотрит вопрос восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Если решение о восстановлении членства не будет принято, то мы рискуем затянуть все до решения нового состава правления, а новый состав правления пока сформируется… Это будет месяца два и (решение) будет принято где-нибудь в ноябре. Это будет уже поздно для участия нашей Паралимпийской команды на Играх в южнокорейском Пхенчхане», — сказал Терентьев.

Министерство спорта РФ до этого должно ответить на письмо МПК, которое он отправил в адрес ведомства 2 июня и рассказать о том, что предпринято после публикации доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена, который послужил основанием для приостановления членства ПКР.

«Тут может быть не какое-то признание, а указание на то, что Российская Федерация не отстранилась от информации независимого эксперта и все-таки предприняла действия, — отметил он. — Это были штатно-структурные изменения в министерстве спорта, РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) стало независимым от Министерства спорта, учредителями РУСАДА сейчас являются Паралимпийский комитет и Олимпийский комитет, а финансируется оно напрямую из бюджета, а не из бюджета Министерства спорта».

«То есть Российская Федерация предприняла действия и если эта информация будет в ответе на письмо, которое пришло от МПК, то это позволит иметь большие шансы, когда на рабочей группе — где-то 20—23 августа — будет рассматривается прогресс по выполнению критериев членства ПКР», — добавил он.

Политическая ангажированность

По мнению российского парламентария, тот факт, что вопрос о санкциях, введенных в отношении российских паралимпийцев, поднят на проходящей в штаб-квартире ООН 10-й сессии Конференции государств-участников Конвенции о правах инвалидов, означает, что он будет услышан и в Международном паралимпийском комитете. «Здесь в докладе Российской Федерации прозвучала мысль о том, что здесь прежде всего видна политическая ангажированность этих решений, — отметил он. — То, что подняли вопрос здесь, означает, что он будет услышан в Международном паралимпийском комитете. МПК очень активно следит за средствами массовой информации в России».
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