Исполком МОК предложил кандидатуру Пан Ги Муна на пост главы комиссии по этике

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За предложенную кандидатуру теперь будут голосовать все члены МОК на сессии организации, которая пройдет в сентябре в Лиме. В соответствии с реформами, предусмотренными олимпийской Повесткой-2020, председатель комиссии по этике и все ее члены избираются всеми членами МОК на сессии организации. В случае назначения Пан Ги Мун заменит на этом посту сенегальца Юсуфа Ндиайе, полномочия которого заканчиваются после сессии МОК.

«МОК считает за честь и доволен тем, что Пан Ги Мун согласился стать кандидатом. С одной стороны, на его счету образцовая работа на общественной должности — честная, прозрачная и ответственная. С другой стороны, он большой друг олимпийского движения», — сказал глава МОК Томас Бах.

Пан Ги Мун занимал должность генсека ООН с января 2007 по декабрь 2016 года. 73-летний чиновник дважды был факелоносцем на Олимпийских играх — в Сочи и Рио-де-Жанейро.

«Для меня большая честь претендовать на пост председателя комиссии по этике МОК. У Организации Объединенных Наций и Международного олимпийского комитета были тесные рабочие отношения на протяжении многих лет. Обе организации способствуют построению безопасного и лучшего мира. Работая в соответствии с принципами движения МОК, я сделаю все возможное для повышения подотчетности и прозрачности МОК», — сказал бывший генсек ООН.