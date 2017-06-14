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14 июня 2017, 15:16 | Олимпизм | Р-Спорт

Исполком МОК предложил кандидатуру Пан Ги Муна на пост главы комиссии по этике

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил кандидатуру бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги Муна на пост главы комиссии по этике МОК, сообщается на официальном сайте организации.

<em>МОСКВА 14 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил кандидатуру бывшего генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Пан Ги <span class=error>Муна</span> на пост главы комиссии по этике МОК сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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За предложенную кандидатуру теперь будут голосовать все члены МОК на сессии организации, которая пройдет в сентябре в Лиме. В соответствии с реформами, предусмотренными олимпийской Повесткой-2020, председатель комиссии по этике и все ее члены избираются всеми членами МОК на сессии организации. В случае назначения Пан Ги Мун заменит на этом посту сенегальца Юсуфа Ндиайе, полномочия которого заканчиваются после сессии МОК.

«МОК считает за честь и доволен тем, что Пан Ги Мун согласился стать кандидатом. С одной стороны, на его счету образцовая работа на общественной должности — честная, прозрачная и ответственная. С другой стороны, он большой друг олимпийского движения», — сказал глава МОК Томас Бах.

Пан Ги Мун занимал должность генсека ООН с января 2007 по декабрь 2016 года. 73-летний чиновник дважды был факелоносцем на Олимпийских играх — в Сочи и Рио-де-Жанейро.

«Для меня большая честь претендовать на пост председателя комиссии по этике МОК. У Организации Объединенных Наций и Международного олимпийского комитета были тесные рабочие отношения на протяжении многих лет. Обе организации способствуют построению безопасного и лучшего мира. Работая в соответствии с принципами движения МОК, я сделаю все возможное для повышения подотчетности и прозрачности МОК», — сказал бывший генсек ООН.
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