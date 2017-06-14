Путин сообщил, что занимается спортом каждый день

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«Сначала — упражнения, затем — бассейн», — отметил российский лидер. Он добавил, что занимается каждый день.

Стоун поинтересовался, приходят ли Путину интересные мысли, когда он плавает. Путин ответил: «Да нет, всякая чушь в голову приходит». Он признался также, что дзюдо помогает ему выбрасывать адреналин.

Президент России также сообщил, что занимается дзюдо без тренера. «Тренер нужен тем людям, которые собираются выступать на соревнованиях, я это делаю в качестве физкультуры. Всю жизнь этим занимался. С 13−14 лет, никогда не прерывался», — пояснил Путин.