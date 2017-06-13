Следующий визит координационной комиссии МОК в Пекин состоится в 2018 году

Комиссия во главе с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым и при участии экс-главы оргкомитета Олимпиады 2014 года в Сочи Дмитрия Чернышенко 12—13 июня посетила ряд будущих олимпийских объектов Пекина-2022.

«Мы считаем, что встреча получилась эффективной, обе стороны произвели откровенный обмен мнениями относительно подготовительной работы, что позволяет нам достичь консенсуса по основным вопросам», — заявил исполнительный вице-президент оргкомитета «Пекин-2022» Чжан Цзяньдун.