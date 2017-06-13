Следующий визит координационной комиссии МОК в Пекин состоится в 2018 году
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт. Следующий визит координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) в столицу зимних Олимпийских игр 2022 года Пекин состоится в 2018 году, сообщается на официальном сайте МОК.
Комиссия во главе с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым и при участии
«Мы считаем, что встреча получилась эффективной, обе стороны произвели откровенный обмен мнениями относительно подготовительной работы, что позволяет нам достичь консенсуса по основным вопросам», — заявил исполнительный
Пекин был избран столицей Олимпиады-2022 в июле 2015 года. Столица Китая, где в 2008 году проходили летние Игры, в борьбе за право принять Игры обошла
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