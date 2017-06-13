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13 июня 2017, 15:02 | Олимпизм | Р-Спорт

Следующий визит координационной комиссии МОК в Пекин состоится в 2018 году

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Следующий визит координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) в столицу зимних Олимпийских игр 2022 года Пекин состоится в 2018 году, сообщается на официальном сайте МОК.

Комиссия во главе с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Александром Жуковым и при участии экс-главы оргкомитета Олимпиады 2014 года в Сочи Дмитрия Чернышенко 12—13 июня посетила ряд будущих олимпийских объектов Пекина-2022.

«Мы считаем, что встреча получилась эффективной, обе стороны произвели откровенный обмен мнениями относительно подготовительной работы, что позволяет нам достичь консенсуса по основным вопросам», — заявил исполнительный вице-президент оргкомитета «Пекин-2022» Чжан Цзяньдун.

Пекин был избран столицей Олимпиады-2022 в июле 2015 года. Столица Китая, где в 2008 году проходили летние Игры, в борьбе за право принять Игры обошла Алма-Ату.
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ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Россия окажет необходимую помощь китайской стороне в подготовке и организации зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава координационной комиссии ОИ-2022 Александр Жуков.
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