Жуков: Россия окажет помощь Китаю в организации Олимпийских игр — 2022
ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Россия окажет необходимую помощь китайской стороне в подготовке и организации зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава координационной комиссии ОИ-2022 Александр Жуков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В ходе второго визита координационной комиссии в Пекин, который прошел
«Китайцы очень активно используют опыт других стран и свой при подготовке к зимней Олимпиаде-2022. В состав нашей координационной комиссии входит Дмитрий Чернышенко, который возглавлял оргкомитет в Сочи-2014. Китайская сторона обращалась к нам с просьбой помочь в организации, поделиться опытом, как лучше провести соревнования. Мы предложили Китаю воспользоваться услугами нашего Российского международного олимпийского университета для обучения специалистов», — отметил он.
По мнению президента ОКР, РФ могла бы оказать конкретную помощь КНР в ряде спортивных дисциплин. «В ряде видов спорта китайцы имеют очень сильных спортсменов, но в некоторых им нужно еще готовиться, например, в хоккее, — отметил Жуков. — Тот факт, что китайская команда играет в КХЛ (пекинский “Куньлунь” выступает в Континентальной хоккейной лиге — прим. ТАСС), является большой помощью Китаю в налаживании всего цикла, еще во время заявочного процесса местные специалисты рассказывали, что создаются детские команды. Возможно, наши тренеры смогут помочь китайцам наладить работу хоккейных секций».
«Думаю, что есть еще целый ряд видов спорта, которые у нас более развиты, и мы можем им помочь. В снежных видах, как лыжи, биатлон, безусловно, сотрудничество с нами пошло бы на пользу КНР. Кроме того, можно еще назвать бобслей, сани», — подчеркнул Жуков.
Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter