Около 40 спортсменов будут представлять Латвию на ОИ-2018 в Пхенчхане

Как сообщает пресс-служба ЛОК, на предыдущих зимних Олимпиадах республику представляло от 50 до 60 спортсменов. «Но в 2018 году число участников, представляющих страну на Олимпиаде, будет меньше, поскольку в турнире не будет участвовать сборная по хоккею», — указывает комитет.

Как отметил вице-президент ЛОК Эйнарс Фогелис, всех спортсменов латвийской олимпийской сборной за 90 дней до начала Игр проверят на допинг.

До 9 октября Латвия должна составить список кандидатов на участие в Олимпиаде, а 21 января будущего года завершится квалификация.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.