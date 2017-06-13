Жуков: Возведение объектов к ОИ-2022 в Пекине проходит по плану
ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Организационный комитет зимней Олимпиады 2022 года добился существенного прогресса в подготовке к соревнованиям. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Жуков.
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«С момента нашего последнего визита в прошлом году организационный комитет добился существенного прогресса в подготовке к проведению Олимпиады, которая принесет процветание городу, региону и стране на десятилетия вперед», — отметил он.
В ходе второго визита координационной комиссии в Пекин, который прошел
«Мы не были на всех олимпийских объектах, которые планируется ввести в строй к 2022 году, однако знаем, что степень их готовности высокая. Уверены, что они успешно примут гостей мероприятия», — подчеркнул Жуков.
Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в
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