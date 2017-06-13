Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/olympics/30058372/
13 июня 2017, 13:55 | Олимпизм | ТАСС

Жуков: Возведение объектов к ОИ-2022 в Пекине проходит по плану

ПЕКИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Организационный комитет зимней Олимпиады 2022 года добился существенного прогресса в подготовке к соревнованиям. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Жуков.

В ходе второго визита координационной комиссии в Пекин который прошел <nobr>12—13 июня</nobr> эксперты МОК проинспектировали ход строительства ряда олимпийских объектов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«С момента нашего последнего визита в прошлом году организационный комитет добился существенного прогресса в подготовке к проведению Олимпиады, которая принесет процветание городу, региону и стране на десятилетия вперед», — отметил он.

В ходе второго визита координационной комиссии в Пекин, который прошел 12—13 июня, эксперты Международного олимпийского комитета (МОК) проинспектировали ход строительства ряда олимпийских объектов. «Вчера мы посетили новый национальный центр шорт-трека «Овал», Пекинский национальный стадион, арену «Укэсун», промышленный парк «Шоуган», — сказал Жуков. По словам главы ОКР, строительство спортивного конькобежного центра проходит по плану, каркас здания уже возведен, окончание работ ожидается в 2019 году. Пекинский стадион и арена «Укэсун» были построены еще к Олимпийским играм 2008 года, сейчас производится их перепрофилирование.

«Мы не были на всех олимпийских объектах, которые планируется ввести в строй к 2022 году, однако знаем, что степень их готовности высокая. Уверены, что они успешно примут гостей мероприятия», — подчеркнул Жуков.

Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Летняя Олимпиада 2008 года прошла в Пекине с 8 по 24 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Олимпийских игр

Хрычиков: Выборы генерального директора РУСАДА состоятся после получения сигнала от WADA

Хрычиков: Выборы генерального директора РУСАДА состоятся после получения сигнала от WADA

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Выборы нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоятся после того, как наблюдательный совет РУСАДА получит от комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) положительный вердикт на поданный отчет о выполнении РУСАДА новых требований.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Выборы нового главы набсовета РУСАДА запланированы на 27 июня

Прокуратура Испании подала иск против Роналду по обвинению в неуплате налогов

Путин поручил до 20 июня утвердить комплекс мер по реализации плана борьбы с допингом