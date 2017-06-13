Жуков: Возведение объектов к ОИ-2022 в Пекине проходит по плану

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«С момента нашего последнего визита в прошлом году организационный комитет добился существенного прогресса в подготовке к проведению Олимпиады, которая принесет процветание городу, региону и стране на десятилетия вперед», — отметил он.

В ходе второго визита координационной комиссии в Пекин, который прошел 12—13 июня , эксперты Международного олимпийского комитета (МОК) проинспектировали ход строительства ряда олимпийских объектов. «Вчера мы посетили новый национальный центр шорт-трека «Овал», Пекинский национальный стадион, арену «Укэсун», промышленный парк «Шоуган», — сказал Жуков. По словам главы ОКР, строительство спортивного конькобежного центра проходит по плану, каркас здания уже возведен, окончание работ ожидается в 2019 году. Пекинский стадион и арена «Укэсун» были построены еще к Олимпийским играм 2008 года, сейчас производится их перепрофилирование.

«Мы не были на всех олимпийских объектах, которые планируется ввести в строй к 2022 году, однако знаем, что степень их готовности высокая. Уверены, что они успешно примут гостей мероприятия», — подчеркнул Жуков.