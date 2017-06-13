Хрычиков: Выборы генерального директора РУСАДА состоятся после получения сигнала от WADA

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Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

РУСАДА начало поиск нового генерального директора 10 марта, объявив открытый конкурс. Срок подачи заявок завершился 31 марта, на этот пост могут также претендовать и люди, не имеющие российского гражданства, но умеющие изъясняться на русском языке. Желание занять этот пост изъявили более 600 кандидатов.

«Процесс выборов генерального директора РУСАДА был приостановлен в связи с появлением новых требований комитета по соответствию WADA, — заметил Хрычиков. — Сейчас все эти требования выполнены и отправлены на рассмотрение WADA. Как только мы получим оттуда положительный ответ, то наблюдательный совет РУСАДА приступит к рассмотрению вопроса о гендиректоре. Но внутренняя техническая работа по выборам, будь то рассмотрение заявок кандидатов, изучение анкет и т. д., делается и сейчас».

«Для того, чтобы приступить непосредственно к выборам гендиректора, нам нужно было сначала изменить устав и выбрать нового председателя наблюдательного совета. И чтобы уберечься от ненужных проблем, нам сначала нужно дождаться зеленого сигнала от комитета по соответствию WADA, который ждем в ближайшее время», — заключил собеседник агентства.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них требовало смены председателя наблюдательного совета по причине того, что прежний его руководитель Елена Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом. Также WADA рассчитывало получить доступ к данным биологических паспортов спортсменов и так называемым закрытым городам, а также на введение правил, исключающих конфликт интересов.