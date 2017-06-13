Выборы нового главы набсовета РУСАДА запланированы на 27 июня

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Предыдущее заседание наблюдательного совета РУСАДА, где был принят новый устав организации, согласно которому двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа, состоялось 31 мая.

«Следующее заседание наблюдательного совета РУСАДА запланировано на 27 июня, — сообщил Хрычиков. — В конце этой — начале следующей недели всем членам совета будут отправлены приглашения. На этом заседании наблюдательного совета будет избран его новый председатель, оно официально созывается для того, чтобы выбрать своего главу».

В настоящее время обязанности председателя наблюдательного совета РУСАДА исполняет управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев, который до 31 мая являлся заместителем Исинбаевой.

Новый устав наблюдательного совета РУСАДА был утвержден на прошлом заседании и сейчас проходит регистрацию в Министерстве юстиции РФ. После завершения этой процедуры можно будет приступать к выборам нового председателя.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них требовало смены председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом.