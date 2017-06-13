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13 июня 2017, 13:03 | Олимпизм | ТАСС

Выборы нового главы набсовета РУСАДА запланированы на 27 июня

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Заседание наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором состоятся выборы его нового руководителя, запланировано на 27 июня. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

В настоящее время обязанности председателя наблюдательного совета организации исполняет управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев. Увеличить
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Предыдущее заседание наблюдательного совета РУСАДА, где был принят новый устав организации, согласно которому двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа, состоялось 31 мая.

«Следующее заседание наблюдательного совета РУСАДА запланировано на 27 июня, — сообщил Хрычиков. — В конце этой — начале следующей недели всем членам совета будут отправлены приглашения. На этом заседании наблюдательного совета будет избран его новый председатель, оно официально созывается для того, чтобы выбрать своего главу».

В настоящее время обязанности председателя наблюдательного совета РУСАДА исполняет управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев, который до 31 мая являлся заместителем Исинбаевой.

Новый устав наблюдательного совета РУСАДА был утвержден на прошлом заседании и сейчас проходит регистрацию в Министерстве юстиции РФ. После завершения этой процедуры можно будет приступать к выборам нового председателя.

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые ему необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них требовало смены председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России и потому не может считаться независимым лицом.
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Хрычиков: Выборы генерального директора РУСАДА состоятся после получения сигнала от WADA

Хрычиков: Выборы генерального директора РУСАДА состоятся после получения сигнала от WADA

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Выборы нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоятся после того, как наблюдательный совет РУСАДА получит от комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) положительный вердикт на поданный отчет о выполнении РУСАДА новых требований.
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Выборы нового главы набсовета РУСАДА запланированы на 27 июня

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