Жуков: Комиссия МОК уверена, что у Пекина есть потенциал провести прекрасные ОИ-2022
МОСКВА, 13 июн —
Р-Спорт. Координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) полностью доверяет оргкомитету зимней Олимпиады 2022 года в Пекине и уверена, что у города есть потенциал, чтобы провести прекрасные Олимпийские игры, заявил глава комиссии, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
В понедельник комиссия, в которую входит также президент КХЛ и
Жуков, слова которого приводит insidethegames.biz, заявил, что оргкомитет Игр-2022 в Пекине «достиг многих ключевых точек» при подготовке к зимней Олимпиаде и координационная комиссия МОК выражает комитету «полное доверие и уверена в его способности провести прекрасные Олимпийские игры».
Пекин — первый город в истории, который примет и летние (проходили в 2008 году), и зимние Олимпийские игры.
«Наша задача заключается в том, чтобы гарантировать сохранение наследия 2008 года путем подготовки и организации зимних Олимпийских игр. Мне сказали, что у 50% нынешней команды Пекина-2022 есть опыт работы на Играх 2008 года. Это не только огромное подспорье для нынешнего организационного комитета, но и пример человеческого наследия, которое до сих пор живет в Пекине спустя почти десять лет. Это полностью совпадает с видением МОК, который стремится сделать Олимпийские игры более стабильными», — сказал Жуков.
Пекин был избран столицей Олимпиады-2022 в июле 2015 года во время 128-й сессии организации в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter