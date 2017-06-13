Жуков: Комиссия МОК уверена, что у Пекина есть потенциал провести прекрасные ОИ-2022

В понедельник комиссия, в которую входит также президент КХЛ и экс-глава оргкомитета Олимпиады 2014 года в Сочи Дмитрий Чернышенко, прибыла в Пекин и побывала на олимпийских объектах, где будут проходить соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, керлингу и хоккею.

Жуков, слова которого приводит insidethegames.biz, заявил, что оргкомитет Игр-2022 в Пекине «достиг многих ключевых точек» при подготовке к зимней Олимпиаде и координационная комиссия МОК выражает комитету «полное доверие и уверена в его способности провести прекрасные Олимпийские игры».

Пекин — первый город в истории, который примет и летние (проходили в 2008 году), и зимние Олимпийские игры.

«Наша задача заключается в том, чтобы гарантировать сохранение наследия 2008 года путем подготовки и организации зимних Олимпийских игр. Мне сказали, что у 50% нынешней команды Пекина-2022 есть опыт работы на Играх 2008 года. Это не только огромное подспорье для нынешнего организационного комитета, но и пример человеческого наследия, которое до сих пор живет в Пекине спустя почти десять лет. Это полностью совпадает с видением МОК, который стремится сделать Олимпийские игры более стабильными», — сказал Жуков.