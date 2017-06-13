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13 июня 2017, 11:27 | Олимпизм | Р-Спорт

Жуков: Комиссия МОК уверена, что у Пекина есть потенциал провести прекрасные ОИ-2022

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) полностью доверяет оргкомитету зимней Олимпиады 2022 года в Пекине и уверена, что у города есть потенциал, чтобы провести прекрасные Олимпийские игры, заявил глава комиссии, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В понедельник комиссия, в которую входит также президент КХЛ и экс-глава оргкомитета Олимпиады 2014 года в Сочи Дмитрий Чернышенко, прибыла в Пекин и побывала на олимпийских объектах, где будут проходить соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию, керлингу и хоккею.

Жуков, слова которого приводит insidethegames.biz, заявил, что оргкомитет Игр-2022 в Пекине «достиг многих ключевых точек» при подготовке к зимней Олимпиаде и координационная комиссия МОК выражает комитету «полное доверие и уверена в его способности провести прекрасные Олимпийские игры».

Пекин — первый город в истории, который примет и летние (проходили в 2008 году), и зимние Олимпийские игры.

«Наша задача заключается в том, чтобы гарантировать сохранение наследия 2008 года путем подготовки и организации зимних Олимпийских игр. Мне сказали, что у 50% нынешней команды Пекина-2022 есть опыт работы на Играх 2008 года. Это не только огромное подспорье для нынешнего организационного комитета, но и пример человеческого наследия, которое до сих пор живет в Пекине спустя почти десять лет. Это полностью совпадает с видением МОК, который стремится сделать Олимпийские игры более стабильными», — сказал Жуков.

Пекин был избран столицей Олимпиады-2022 в июле 2015 года во время 128-й сессии организации в Куала-Лумпуре (Малайзия). Столица Китая на четыре голоса обошла Алма-Ату, которая была ее единственным соперником.
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