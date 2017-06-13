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13 июня 2017, 8:57 | Олимпизм | ТАСС

Жуков призвал оргкомитет ОИ-2022 в Пекине использовать опыт Олимпиады-2008

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Жуков призвал оргкомитет Игр использовать при подготовке опыт проведения летней Олимпиады-2008. Слова Жукова приводит портал Insidethegames.

По словам главы координационной комиссии зимней Олимпиады 2022 года Игры-2008 произвели впечатление на миллиарды людей по всему миру. Увеличить
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Координационная комиссия зимних Олимпийских игр 2022 года во главе с Жуковым прибыла в Пекин 12 июня. Изначально визит комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), в состав которой также входит Дмитрий Чернышенко, возглавлявший оргкомитет «Сочи-2014», должен был состоятся 22—24 мая, но был перенесен на июнь.

«Олимпиада 2008 года в Пекине произвела впечатление на миллиарды людей по всему миру своими творческими проектами и незабываемыми церемониями, — сказал Жуков. — Наша задача в ходе визита — обеспечить условия для того, чтобы Пекин продолжил свое наследие на зимней Олимпиаде, которая должна оставить свой след в истории олимпийского движения. Это полностью соответствует видению МОК относительно целостности и устойчивости Игр».

В феврале 2016 года МОК назначил Жукова председателем координационной комиссии по проведению зимних Игр 2022 года в Пекине. Всего в состав комиссии вошли 16 человек.

Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Летняя Олимпиада 2008 года прошла в Пекине с 8 по 24 августа.
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Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила Пекин

Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила Пекин

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Координационная комиссия зимних Олимпийских игр 2022 года, которую возглавляет президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, посетила Пекин. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
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