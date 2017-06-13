Жуков призвал оргкомитет ОИ-2022 в Пекине использовать опыт Олимпиады-2008
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и глава координационной комиссии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Жуков призвал оргкомитет Игр использовать при подготовке опыт проведения летней Олимпиады-2008. Слова Жукова приводит портал Insidethegames.
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Координационная комиссия зимних Олимпийских игр 2022 года во главе с Жуковым прибыла в Пекин 12 июня. Изначально визит комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), в состав которой также входит Дмитрий Чернышенко, возглавлявший оргкомитет «Сочи-2014», должен был состоятся
«Олимпиада 2008 года в Пекине произвела впечатление на миллиарды людей по всему миру своими творческими проектами и незабываемыми церемониями, — сказал Жуков. — Наша задача в ходе визита — обеспечить условия для того, чтобы Пекин продолжил свое наследие на зимней Олимпиаде, которая должна оставить свой след в истории олимпийского движения. Это полностью соответствует видению МОК относительно целостности и устойчивости Игр».
В феврале 2016 года МОК назначил Жукова председателем координационной комиссии по проведению зимних Игр 2022 года в Пекине. Всего в состав комиссии вошли 16 человек.
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