Жуков призвал оргкомитет ОИ-2022 в Пекине использовать опыт Олимпиады-2008

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Координационная комиссия зимних Олимпийских игр 2022 года во главе с Жуковым прибыла в Пекин 12 июня. Изначально визит комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), в состав которой также входит Дмитрий Чернышенко, возглавлявший оргкомитет «Сочи-2014», должен был состоятся 22—24 мая , но был перенесен на июнь.

«Олимпиада 2008 года в Пекине произвела впечатление на миллиарды людей по всему миру своими творческими проектами и незабываемыми церемониями, — сказал Жуков. — Наша задача в ходе визита — обеспечить условия для того, чтобы Пекин продолжил свое наследие на зимней Олимпиаде, которая должна оставить свой след в истории олимпийского движения. Это полностью соответствует видению МОК относительно целостности и устойчивости Игр».

В феврале 2016 года МОК назначил Жукова председателем координационной комиссии по проведению зимних Игр 2022 года в Пекине. Всего в состав комиссии вошли 16 человек.