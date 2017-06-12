Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила Пекин
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Координационная комиссия зимних Олимпийских игр 2022 года, которую возглавляет президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, посетила Пекин. Об этом сообщает
пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
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Изначально визит комиссии МОК, в состав которой также входит руководитель оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, должен был состоятся
Комиссия оценила ход подготовки Пекина к Играм-2022, а также посетила места будущих объектов Олимпиады, в числе которых арены, где пройдут соревнования по
В феврале 2016 года МОК назначил Жукова председателем координационной комиссии по проведению зимних Игр 2022 года в Пекине. Всего в состав комиссии вошли 16 человек.
Столица Китая была выбрана хозяйкой Олимпийских игр 2022 года на сессии МОК в
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