Координационная комиссия Игр-2022 во главе с Жуковым посетила Пекин

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Изначально визит комиссии МОК, в состав которой также входит руководитель оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, должен был состоятся 22—24 мая , но был перенесен на июнь.

Комиссия оценила ход подготовки Пекина к Играм-2022, а также посетила места будущих объектов Олимпиады, в числе которых арены, где пройдут соревнования по шорт-треку и конькобежному спорту, керлингу и хоккею. Вместе с Жуковым и Чернышенко Пекин также посетил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

В феврале 2016 года МОК назначил Жукова председателем координационной комиссии по проведению зимних Игр 2022 года в Пекине. Всего в состав комиссии вошли 16 человек.