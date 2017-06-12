Анжелы и Димоны. Олимпийское движение дошло до точки
Исполком МОК решил определить столицы сразу двух летних Олимпиад подряд. Почему это решение вызывает вопросы даже у членов этого самого МОК?
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Видимо, что-то случилось...
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Один из старейших членов МОК, бывший глава ВАДА Ричард Паунд, известный своими жёсткими высказываниями против России, теперь ополчился против президента МОК Томаса Баха.
Наша рубрика «Анжелы и Димоны» считает, что слова Паунда говорят о кризисе в самой влиятельной спортивной структуре мира.
Чем вызвано недовольство Паунда и что он сказал? Недовольство вызвано решением исполкома МОК определить столицы сразу двух летних Олимпиад подряд. И столицы эти уже известны — это
«Это решение лишает членов МОК своего влияния, которое и так невелико. Многие, в том числе и я, раздражены этим фактом. Исполком МОК практически не думает о силе членов организации, решая все вопросы самостоятельно», — заявил Паунд. Он добавил также, что разговоры о выборах двух столиц одновременно ходили уже целый год, но члены МОК ни разу (!) не собирались, чтобы это обсудить.
В словах Паунда, конечно, звучит явная обида на то, что с ним не посоветовались, принимая судьбоносное решение. Но по сути он прав. Чёртова дюжина человек возомнила, что может ворочать судьбами всего мирового спорта, не считаясь ни с чьим мнением и даже с Олимпийской Хартией — основным документом МОК.
Ведь решение об Играх-2024 и 2028 нарушает пункт Хартии о том, что выборы столицы Олимпиады должны быть организованы за семь лет до её проведения. При этом об исключительных случаях, о которых говорится в Хартии и при которых процедура выборов может быть изменена, даже речи не идёт.
Получается, что города, которые были намерены выдвинуть свои кандидатуры на Олимпиаду-2028, в том числе и
Испанец увеличил число членов МОК, наделил их более широкими полномочиями, привлёк к работе в организации людей из разных сфер — не только из спорта, постарался добиться максимальной прозрачности в работе и объяснял все решения. А через три с небольшим десятка лет спортивная общественность вновь говорит о закрытом клубе. И вынуждена мириться с любыми его решениями.
Даже с теми, которые оказываются абсолютно неожиданными. Как, например, исключение из числа олимпийских некоторых дисциплин в пулевой и стендовой стрельбе, зрелищных спринтерских дистанций в
гребле на байдарках и каноэ, уменьшение количества мужских весовых категорий в боксе и тяжёлой атлетике.
Представьте себя на месте спортсмена, который начал олимпийский цикл, для него составлен определённый план подготовки, а через год он узнаёт, что в этом больше нет никакого смысла — нужно срочно переориентироваться на
Все оказываются перед фактом и молчат, проклиная в душе МОК и приспосабливаясь к новым условиям работы. Интересно, долго это будет продолжаться? Или вновь, как после прихода
Ведь далеко не всех устраивает, что твоей судьбой распоряжаются полтора десятка человек. МОК дошёл до точки, после прохождения которой будет ясно — продолжится ли политика молчаливого терпения и сговора, или будет
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