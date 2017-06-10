Олимпийская программа расширилась на 15 новых дисциплин

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Международный олимпийский комитет (МОК) 9 июня принял изменения Олимпийских игр, которые коснутся уже Токио-2020. В программу Олимпиады добавлено 15 комплектов наград, а также существенно изменены соревнования в нескольких видах спорта. «Газета.Ru» разбирается в происшедшем.

Если предыдущий президент Международного олимпийского комитета (МОК) бельгиец Жак Рогге был убежденным консерватором, то немец Томас Бах, обладающий к тому же достаточной харизмой и влиянием, следующим возглавивший МОК, сразу же взял курс на перемены. Еще в 2014 году Бах объявил создание «Олимпийской повестки-2020», направленной на изменение формата Олимпиад путем целого комплекса преобразований программы Игр. По мнению Баха, олимпийское движение нуждается в переменах, которые диктует время.

Основным лейтмотивом готовившихся изменений является желание уравнять в правах мужчин и женщин. Сейчас доля «слабого пола» в олимпийских соревнованиях составляет 45%.

Равенство МОК собирается устанавливать путем введения большого количества гибридных дисциплин и видов, где женщины и мужчины будут соревноваться вместе. Речь идет о различных командных соревнованиях, где в рамках противостояний мужчины в основном будут выступать против мужчин, а женщины против женщин.

Но есть новые дисциплины, где спортсмены разных полов могут сойтись друг с другом в прямом противоборстве.

По заказу Японии.

Еще в августе 2016 года Международный олимпийский комитет расширил программу Олимпиады на пять дисциплин. Правда, это была стандартная процедура, когда страна, принимающая игры, лоббирует собственные интересы.

Так, в программу Токио-2020 почти год назад вошли каратэ, скейтбординг, серфинг, спортивное скалолазание и бейсбол, который в женской программе называется софтболом. Эти виды развиты в Стране восходящего солнца и включены в программу только на одну Олимпиаду, хотя некоторые из этих видов уже появлялись один или несколько раз в олимпийской программе (например, бейсбол и софтбол).

Что добавилось.

А вот на постоянной основе Международный олимпийский комитет 9 июня 2017 года ввел в программу Олимпиады в Токио еще восемь дисциплин, причем заданный этими изменениями вектор в дальнейшем будет развит.

В легкой атлетике теперь появится смешанная эстафета, в которой наравне с мужчинами будут соревноваться и женщины. Отношения спортсмены и спортсменки будут выяснять на дистанции 4×400, причем пока непонятно, будет ли расстановка по этапам зависеть от командной тактики, или же для мужчин и женщин этапы будут фиксированными.

Данная дисциплина еще не обкатана даже Международной атлетической федерацией (ИААФ). Ее не бежали на чемпионатах мира и других крупных соревнованиях, а также в ней не фиксируются мировые рекорды. Хотя на «местечковых» стартах все же подобные пробы уже имели место.

Еще одним абсолютным новшеством станут смешанные командные соревнования в дзюдо. И хотя там все вполне очевидно — в команде будет равное количество женщин и мужчин, которые будут, само собой, сражаться с соперниками своего пола, — подобных соревнований международной федерацией не проводилось. Не определено еще, как будут проходить совместные соревнования мужчин и женщин в настольном теннисе. Видимо, речь будет идти о чем-то похожем на командные чемпионаты мира, где матчи сборных проходят до трех побед.

Также расширится программа Олимпийских игр по плаванию: добавится заплыв вольным стилем отдельно для мужчин (800м) и для женщин (1500 м), а также комбинированная смешанная эстафета, в которой четыре спортсмена (очевидно, двое мужчин и две представительницы прекрасного пола) будут проплывать каждый по 100 метров.

Обладатель трех олимпийских медалей по плаванию Дмитрий Волков в интервью «Газете.Ru» одобрил данные нововведения МОК.

«Расширение программы плавания лишь продлит удовольствие истинным удовольствие истинным любителям плавания.

Этот вид Олимпийских игр вряд ли станет сильно зрелищнее за счет стайерских дистанций — таких, как 800 м и 1500 м, — поскольку короткие заплывы всегда кажутся более эмоциональными. Это смотрится более ярко, хотя есть и исключения: когда на длинных дистанциях выступают звезды, такие, например, как в недавнем прошлом Владимир Сальников (ныне — президент Всероссийской федерации плавания — «Газета.Ru»), то их появление в любом случае вызывает ажиотаж.

Что касается эстафеты, то она всегда считается самым зрелищным видом программы.

Комбинированная смешанная эстафета уже несколько лет проводится Международной федерацией плавания (ФИНА) на чемпионатах мира и Европы и очень хорошо себя зарекомендовала. Немалым плюсом является то, что по ходу заплыва ситуация может коренным образом измениться, поскольку тренеры могут в разной последовательности ставить мужчин и женщин, и представители разных полов соревнуются друг с другом. Тем более, что, когда на бортике собирается кипящая толпа ликующих спортсменов, скрывающих свое прекрасное тело только за тонкой полоской материи, это добавляет эмоционального накала и изюминки соревнованиям.

Также разнополых коллективов станет больше в стрельбе из лука и триатлоне, где появятся смешанные командные соревнования. В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» президент Федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев отметил, что Международная федерация этого вида спорта уже давно рассматривала вопрос о включение микста в программу Олимпиады.

«Смешанные командные соревнования по стрельбе из лука были представлены уже на двух чемпионатах мира. Теперь они станут пятым видом на Играх, где, как известно, до сих пор разыгрывались комплекты наград в личном и командном турнирах у мужчин и женщин. Международная федерация лоббировала появление микста в олимпийской программе довольно длительное время.

Этот вопрос являлся приоритетным для ее главы, вице-президента Международного олимпийского комитета Угура Эрденера. Плюс сыграла свою роль гендерная политика МОК, направленная на равноправие мужчин и женщин. Кстати, на майском этапе Кубка мира в Шанхае наши Александр Кожин и Наталья Эрдыниева заняли четвертое место, уступив в матче за бронзу представителям США.

Олимпийская дистанция — 70 метров. Это скорострельная дисциплина. Обычно здесь идет драматичная малопредсказуемая борьба.

Шанс имеет практически каждая страна, в том числе и России. У нас есть спортсмены, которым по силам бороться за медаль микста в Токио-2020. В ближайшие три года осталось отточить мастерство.

Остальные новшества в олимпийской программе не продолжат тему гендерного равенства: в велосипедном мотокроссе добавится раздельный фристайл для представителей разных полов, в велотреке — мэдисон (гонка на выносливость, дистанция в которой доходит до 50 км) опять же отдельно для мужчин и для женщин. В программу баскетбола внесет разнообразие игра «три на три», то есть стритбол, который, помимо количества игроков, отличается еще и тем, что игровая площадка занимает там половину стандартной баскетбольной арены, а фехтование получит два дополнительных комплекта наград на командные соревнования (отдельно мужчины и женщины).

Пресс-служба Международной федерации фехтования (FIE) передала «Газете.Ru» комментарий президента Алишера Усманова, который горячо поддержал расширение олимпийской программы в этом виде спорта.

«Сбылась самая большая мечта многих поколений фехтовальщиков. Я с самого начала поставил эту цель как главный приоритет своей деятельности как президента FIE.

Решение МОК является важнейшим признанием нашей многолетней работы по улучшению фехтования, по превращению его в еще более привлекательный и популярный вид спорта.

Отныне все наши фехтовальщики будут иметь равные возможности для участия в Олимпийских играх. Фехтовальщики, национальные федерации и весь мир фехтования чрезвычайно благодарны исполнительному комитету МОК, президенту МОК Томасу Баху, Комиссии МОК по олимпийской программе и ее председателю Франко Карраро за это решение.

Также в своем стремлении к гендерному равенству МОК решил заменить два мужских веса в боксе на два женских. Аналогичным трансформациям подвергнутся три мужских дисциплины в гребле на байдарках и каноэ и одна мужская — в академической гребле. Кроме того, три мужских дисциплины в стрельбе будут заменены на три смешанных вида соревнований. Однако последние изменения будут внесены именно на Играх в Токио, и не факт, что они распространяться на последующие Олимпиады.

Таким образом, в Стране восходящего солнца будет разыграно 15 дополнительных комплектов наград, и общее число медальных призов дойдет до 321.