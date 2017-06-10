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ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Итак, МОК объявил окончательный список видов программы Олимпиады в Токио. Считая пять ранее добавленных видов спорта — каратэ, серфинг, скалолазание, бейсбол и скейтбординг, общее количество комплектов наград увеличится на 33, до 339.

18 дисциплин принадлежат как раз упомянутым дебютантам. Еще 15 получены путем пересмотра прежней программы. Изменения затронули 18 видов спорта. Но не все из них расширили медальный запас — кое-где новые старты вводятся вместо старых, а в одном случае и вовсе произошло сокращение.

Больше всего повезло плаванию — в бассейне теперь будет разыгрываться на три золота больше — вводятся давно проводившиеся, но отсутствовавшие на Олимпиаде заплывы на 800 метров вольным стилем у мужчин и 1500 метров у женщин. А также не так давно появившаяся у пловцов смешанная комбинированная эстафета 4×100 метров.

Абсолютно новым видом программы станет баскетбол 3×3, дебютировавший на крупных мультиспортивных соревнованиях на Европейских играх в Баку, а ранее успешно прошедший проверку Юношеской олимпиадой. Турниры у мужчин и женщин дают баскетболистам два дополнительных комплекта наград. Давно существовавшая практика ротации видов в фехтовании завершена — медальная квота увеличена на два командных турнира. Также на две дисциплины расширена программа в велотреке, где вводятся соревнования по мэдисону, и ВМХ, где теперь будут состязаться в велофристайле.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">New event in the <a href="https://twitter.com/Tokyo2020">@Tokyo2020</a> <a href="https://twitter.com/Olympics">@Olympics</a> - <a href="https://twitter.com/hashtag/Basketball?src=hash">#Basketball</a> 3X3 (W/M) <a href="https://twitter.com/FIBA3x3">@FIBA3x3</a> <a href="https://t.co/llIX5nsFEn">pic.twitter.com/llIX5nsFEn</a></p>— IOC MEDIA (@iocmedia) <a href="https://twitter.com/iocmedia/status/873229898860691457">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По одному дополнительному золоту получили еще пять видов программы, причем все — за счет смешанных дисциплин. В легкой атлетике это будет эстафета 4×400 метров, в стрельбе из лука и дзюдо — командные соревнования, в настольном теннисе — микст, в триатлоне — эстафета.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">New event in the <a href="https://twitter.com/Tokyo2020">@Tokyo2020</a> <a href="https://twitter.com/Olympics">@Olympics</a> - Table Tennis Mixed Doubles <a href="https://twitter.com/ittfworld">@ittfworld</a> ? <a href="https://t.co/A7jGaQW128">pic.twitter.com/A7jGaQW128</a></p>— IOC MEDIA (@iocmedia) <a href="https://twitter.com/iocmedia/status/873203918435741696">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот еще в пяти видах спорта грядут перестановки. Которые, как водится, понравятся далеко не всем. Так, в боксе ликвидируют две мужских весовых категории и вместо них вводят две женских. В пулевой и стендовой стрельбе статус олимпийских потеряли три мужских дисциплины — стрельба из пистолета (50 м), винтовки (50 м, лежа) и дубль-трап — в пользу смешанных видов. В парусном спорте вновь грядут изменения в классе катамаранов. В гребле на байдарках и каноэ две мужских спринтерских дистанции — каноэ-одиночка и байдарка-двойка — уступают место женскому каноэ. Как и в гребном слаломе, где вместо каноэ-двойки у мужчин вводится каноэ-одиночка у женщин, и академической гребле — там под сокращение попала мужская легкая четверка в пользу прекрасного пола.

В роли же пострадавшей выступила тяжелая атлетика — у вида спорта, который так сотрясают скандалы, просто отобрали одну весовую категорию у мужчин. Какую именно, определится позднее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">New event in the <a href="https://twitter.com/Tokyo2020">@Tokyo2020</a> <a href="https://twitter.com/Olympics">@Olympics</a> - 4X400m Mixed Relay <a href="https://twitter.com/iaaforg">@iaaforg</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Athletics?src=hash">#Athletics</a> <a href="https://t.co/vYuf9LUPEa">pic.twitter.com/vYuf9LUPEa</a></p>— IOC MEDIA (@iocmedia) <a href="https://twitter.com/iocmedia/status/873227154632429568">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО?

Не менее интересно и то, какие предложения не прошли последнюю инстанцию в МОК. Например, пловцы хотели расширить свою программу не на три, а сразу на десяток видов, но на Играх по-прежнему не будет ни заплывов на 50 метров на спине, брассом и баттерфляем, ни смешанных кролевых эстафет.

Преждевременным сочли в международном комитете и появление на Олимпиаде турнира смешанных дуэтов в синхронном плавании. От ворот поворот получил хайдайвинг. Не одобрено появление мужских и женских парных разрядов в настольном теннисе, состязаний по паркуру в рамках турнира по спортивной гимнастике, командного турнира в тхэквондо и микст-эстафеты в современном пятиборье. Международная федерация уже выступила с протестом.

— От лица всего мирового пятиборья я выражаю неудовольствие решением проигнорировать формат, отлично согласующийся с принципами «Повестки-2020» МОК, — заявил глава UIPM Клаус Шорманн. — Формат был успешно опробован на двух Юношеских олимпиадах и будет представлен на третьей. За 10 лет он стал важной частью наших соревнований.

Шорманн также выразил надежду, что соотечественник Томас Бах лично пойдет ему навстречу. Возможно, и пойдет — но для этого придется подождать еще четыре года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">New event in the <a href="https://twitter.com/Tokyo2020">@Tokyo2020</a> <a href="https://twitter.com/Olympics">@Olympics</a> - 4X100m Medley Mixed Relay <a href="https://twitter.com/fina1908">@fina1908</a> <a href="https://t.co/SX9hFM00u8">pic.twitter.com/SX9hFM00u8</a></p>— IOC MEDIA (@iocmedia) <a href="https://twitter.com/iocmedia/status/873207530507423744">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

РАДИ ЧЕГО ЭТО СДЕЛАНО?

Первый вывод — очевидный. МОК продолжает следовать принципу гендерного равенства и заменять чисто мужские виды программы, как минимум, на смешанные. Так, уже известно, что женщины составят в Токио чуть меньше половины от общего числа участников. 48,8 процента, если быть точным, и это рекордный показатель. В Рио он составлял 45,2 процента.

Второй вывод — тоже довольно ясный. Организаторы хотят омолодить как аудиторию Олимпиады, так и состав спортсменов. Именно для этого в программе Игр еще в прошлом году появились скейтбординг, скалолазание, серфинг. Теперь компанию им составили баскетбол 3×3 и ВМХ-фристайл. Логика понятна — чем больше понятных и интересных молодежи дисциплин и звезд, близких различным субкультурам, тем выше шанс привлечь новых зрителей, многие из которых привыкли считать Олимпиаду чем-то скучным.

А вот третий вывод не столь заметен, зато не менее важен. Параллельно с изменением списка дисциплин происходит и перераспределение отборочных квот, порой достаточно значительное. Например, в легкой атлетике олимпийских лицензий на Игры в Токио будет выдано на 105 меньше, чем в 2016-м, в тяжелой атлетике — на 64, в разных видах борьбы — на 56, в стрельбе и парусном спорте — на 30.

Возможности организаторов Игр небезграничны, олимпийская деревня — не резиновая, а прошлым летом количество будущих участников Игр за счет новых видов спорта увеличилось на 474 спортсмена — это почти 5 процентов от общего числа атлетов, приехавших в Рио-де-Жанейро. Поэтому МОК потребовалась оптимизация — например, количество игроков в заявках ватерпольных команд сокращено с 13 до 11, квоты 14 участников турнира по ВМХ-фристайлу будут вычтены из велогонки на шоссе. А как несложно догадаться, если вместо двух мужских и одного женского стартов провести мужской, женский и смешанный, то при таком же количестве медалей число участников заметно сократится. Это и произошло — в «старых» видах программы в Токио-2020 выступят на 285 атлетов меньше.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">New event in the <a href="https://twitter.com/Tokyo2020">@Tokyo2020</a> <a href="https://twitter.com/Olympics">@Olympics</a> - Mixed Team <a href="https://twitter.com/hashtag/Judo?src=hash">#Judo</a> <a href="https://twitter.com/IntJudoFed">@IntJudoFed</a> <a href="https://t.co/7Uqi4Tu5Yr">pic.twitter.com/7Uqi4Tu5Yr</a></p>— IOC MEDIA (@iocmedia) <a href="https://twitter.com/iocmedia/status/873231950076669953">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧЕГО ЖДАТЬ РОССИИ?

Как водится, в любом решении, направленном на общее благо, для конкретных людей есть как плюсы, так и минусы. Начнем с плюсов. Самый жирный из них — это баскетбол 3×3. И мужская, и женская сборные России стали чемпионами тех самых Европейских игр двухлетней давности.

— Наверное, пока рано говорить о перспективах, золоте, медалях, но исторически на протяжении последних лет пяти наши сборные выступают успешно, — сказал пресс-службе РФБ глава организации Андрей Кириленко. — Были победы в Баку, медали на чемпионатах мира и Европы. Так что Россия традиционно сильна в баскетболе 3×3.

Не может не радовать и расширение программы в фехтовании, где наконец перестанут складывать пазл при составлении расписания. По очереди заставлять то саблистов, то рапиристов, то шпажистов восемь лет ждать шанса выступить в командном турнире — практика нездоровая и труднообъяснимая. Стоит отметить, что главой Международной федерации фехтования является небезызвестный Алишер Усманов, и для него это решение — несомненный успех.

Чуть туманнее перспективы в плавании. Сильных стайеров в стране нет уже много лет, со времен Юрия Прилукова. Поэтому 1500 метров у женщин и в чуть меньшей степени 800 метров у мужчин — не наши виды. Больше вариантов в эстафете, но и тут есть свои нюансы.

— Смешанная комбинированная эстафета — это, конечно, хорошо, — считает главный тренер сборной России Сергей Колмогоров. — Но нам нужно найти девочку-кролистку, которая будет плыть хотя бы на уровне 53 секунд. Остальные стили у нас более или менее благополучные. Не надо быть главным тренером, чтобы посчитать, что разница на 100 метров брассом между женщинами и мужчинами гораздо больше, чем разница между ними же в «дельфине» и кроле. Простая арифметика.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">New event in the <a href="https://twitter.com/Tokyo2020">@Tokyo2020</a> <a href="https://twitter.com/Olympics">@Olympics</a> - Mixed Team Event <a href="https://twitter.com/worldarchery">@worldarchery</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Archery?src=hash">#Archery</a> <a href="https://t.co/s4OpXkf68G">pic.twitter.com/s4OpXkf68G</a></p>— IOC MEDIA (@iocmedia) <a href="https://twitter.com/iocmedia/status/873226226843963392">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Положительно можно оценить и появление смешанных командных турниров в стрельбе из лука и дзюдо. Могут быть у россиян и медальные перспективы в трековом мэдисоне и велофристайле, равно как и в эстафете у триатлонистов. А вот смешанная легкоатлетическая эстафета 4×400 метров вызывает у специалистов такие же смешанные эмоции.

— Не знаю, что из этого получится, но мне не очень нравится эта идея, — отметила олимпийская чемпионка Наталья Антюх. — Есть классическая программа, и хотелось бы ее сохранить. Не понимаю, для чего это все.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">New event in the <a href="https://twitter.com/Tokyo2020">@Tokyo2020</a> <a href="https://twitter.com/Olympics">@Olympics</a> - Mixed Team Relay <a href="https://twitter.com/worldtriathlon">@worldtriathlon</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Triathlon?src=hash">#Triathlon</a> <a href="https://t.co/9Pg4c88XXz">pic.twitter.com/9Pg4c88XXz</a></p>— IOC MEDIA (@iocmedia) <a href="https://twitter.com/iocmedia/status/873225276607664129">9 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Теперь о грустном. Конечно, никакого антироссийского заговора искать не стоит, но часть перестановок в олимпийской программе ударит по отечественным спортсменам. Например, в гребле на байдарках и каноэ под сокращение попали как раз те два вида, в которых россияне были в медалях в Лондоне. Спринт — вообще сильная сторона российских гребцов. Не встретило понимания в России и решение сократить две весовые категории в мужском боксе.

— Оно, по моему мнению, не очень правильное, — считает генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — Нужно было мужские веса оставить, а в женские добавить еще два. В июле будет исполком AIBA в Москве, где будут рассматриваться эти вопросы. Буду всех уговаривать, чтобы женские категории приняли, а сокращения мужских не было.