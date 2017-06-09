Жуков: Одновременный выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов облегчит подготовку к ним
МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Единовременное проведение выборов столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов позволит странам наилучшим образом провести подготовку к таким масштабным событиям. Таким мнением с ТАСС поделился глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
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«Этим вопросом занималась специальная комиссия МОК, — рассказал Жуков. — Сейчас два кандидата претендуют на право проведения Игр — Париж и
По мнению Жукова на пользу пойдет и сокращение периода выбора столиц зимних Игр до одного года, предложенное исполкомом МОК. «Общая тенденция заключается в том, чтобы удешевить как заявочный процесс, так и сами Игры, и это действительно сократит расходы».
Глава ОКР привел в пример выбор столицы Игр 2022 года в Пекине. «Сначала было шесть, а на финише осталось два претендента —
Предложения исполкома МОК будут вынесены на голосование на внеочередной сессии МОК 11 и 12 июля.
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